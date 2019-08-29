5. Nazım Hikmet Yaz Kampı Kartal Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Başladı

28 Ağustos – 7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta, Türkiye’nin her bölgesinden seçilen 20 Toplum Gönüllüsü genç yer alıyor. Gençler kamp süresince; sözlü tarih çalışması, yerel yurttaşlık, medya okuryazarlığı gibi çeşitli atölyelere katılacak.

Yerel yurttaşlık-kent yurttaşlığı, Nâzım Hikmet ve edebiyattan akrabası sayılan yabancı yazarlar ve sözlü tarih konuları ‘5. Nazım Hikmet Yaz Kampı’nın ana temasını oluşturuyor.

Gençlerin yaşadıkları çevreyle uyumlu, onu değiştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik etkinliklerin içinde yer almaları için teşvik edilmeleri, Adalar örneğinde gençlere yönelik hizmet ve etkinliklerin değerlendirilerek geliştirilmesi, kültürlerarası diyalog, karşılıklı anlayış, kent, çevre, ekoloji, iklim, ayrımcılık, evrensel değerler konularında gençlerde farkındalık yaratmak, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek amacını taşıyan kampta, gerçekleştirilecek atölyelerle gençlerin çevrelerine, dünyaya yenilikçi bakışlarla katkıda bulunmaları için beceriler kazanmaları hedefleniyor.