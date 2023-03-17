5. Turizm Tedarikçileri Buluşması Bodrum'da gerçekleşti

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu (BOSGAP) ve Niko Turizm tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Turizmi ve Tedarik Zincirinde Markalaşma” teması ile düzenlenen “5.Turizm Tedarikçileri Buluşması” Herodot Kültür Merkezi’nde açıldı.

Turizm sektörünün önde gelen tedarikçi firmalarını, üst düzey yönetici ve mensuplarını bir araya getiren fuara Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu katılarak açılış kurdelesini kesti.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) tarafından desteklenen fuar, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin farklı illerinden katılımcı firmaların stantları ile renklendi.

Türk turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına düzenlenen fuarda açılış konuşması yapan Başkan Aras, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Çok büyük doğal afetle karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız zor durumda. Bütün kurumlarımız, gönüllülerimiz oradaki vatandaşlarımızın yardımına koşmuş durumda. Bu tablo içerisinde hayatın da devam ettiğini tabii ki çok iyi biliyoruz. Özelikle bölgemizde turizm sezonunun başlaması ile beraber ticaretin de dönmesi lazım ki devletimiz yaraları sarabilsin. Turizmcilerimiz, iş adamlarımız ticaretlerini sürdürebilsin ki hayat devam etsin, yardıma koşabilelim.” dedi.

Başkan Aras, fuara ev sahipliği yapan BOSGAP ile katılım sağlayan 600’ü aşkın markaya teşekkür etti.

Kaymakam Mustafa Ünver Böke ise Cumhuriyetin 100. yılı ile birlikte yeni bir turizm sezonunun başladığını belirterek, “Heyecan duyduğumuz bir yıl olacak. Türkiye’nin en önemli destinasyonu olan Bodrum’umuza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Otel yöneticilerinin yoğunlukta olduğu, Bodrum sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetlinin katıldığı “5.Turizm Tedarikçileri Buluşması-2023” 16-18 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.