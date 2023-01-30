50 bine yakın gençle Küçükçekmece'de festival coşkusu

Küçükçekmece Belediyesi’nin sömestir tatili dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde ikincisini düzenlediği Gençlik Festivali binlerce gençle doldu, taştı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin sömestir tatili dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde ikincisini düzenlediği Gençlik Festivali binlerce gençle doldu, taştı. 3 günde 7 konserle, İstanbul’un dört bir yanından 50 bine yakın genci ağırlayan festivalde, seyirciler müziğin enerjisiyle bir an bile yerinde duramadan eğlendi. Festivalin son gününe ünlü rap sanatçısı Sefo konseri damga vurdu. Müziğin ve eğlencenin hız kesmediği festivalde 3 gün boyunca Sefo’nun yanı sıra Manga, Köfn, Ceylan Ertem, Nil Karaibrahimgil, Sena Şener, Dengi Dengine gibi müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri ve grupları sahne aldı.

Başkan Kemal Çebi’den gençlere 19 Mayıs’ta gençlik şöleni sözü

Festivale katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençlere ;“ Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük gösteri merkezini tıka basa doldurduğunuz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sizlerin çok daha iyisine layık olduğunu biliyorum. Sizler geleceğimizsiniz. Bu festivalin öznesi sizlersiniz. Benim sizlerden ricam, hayallerinizden ve yaşamdan beklentilerinizden asla vazgeçmemenizdir. Bu güzel Cumhuriyetimizden ve onu bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinden, özgürlükten, haktan, hukuktan asla vazgeçmeyin. Bu güzellikler onların eserleri, sizlerin hakkıdır ”sözleriyle seslenerek, 19 Mayıs’ta çok daha büyük bir gençlik organizasyonu yapacağının sözünü verdi.

YKB’de yıldızlar geçidi

Festivalin ilk gününde Dengi Dengine isimli müzik grubu, Sena Şener ve Türk rock müzik grubu Manga, ikinci gününde ise Köfn, Ceylan Ertem ve Nil Karaibrahimgil sahne aldı. Binlerce gencin doyasıya eğlendiği festivalde katılımcılar, sanatçıların şarkılarını hep birlikte söyledi. Konser aralarında Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen vatandaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti. Gençler, DJ performansına telefonlarının ışığı ile destek verince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sefo hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Festivalin son gününe ise rap müziğin popüler isimlerinden Sefo konseri damga vurdu. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık, Sefo’nun sahneye çıkmasıyla birlikte, coşku dolu anlar yaşadı. Sefo şarkılarını ezbere söyleyen gençler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.