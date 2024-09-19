6. Bandırma Kitap Günleri başlıyor

Bandırma Belediyesi’nin organize ettiği ve her yıl büyük bir ilgiyle beklenen Bandırma Kitap Günleri bu yıl da kapılarını kitapseverlere açıyor.

Türk edebiyatının en önemli şair ve yazarlarından vatan aşığı Nazım Hikmet Ran anısına 21 Eylül - 29 Eylül tarihleri arasında Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye’nin önde gelen yazarlarını, oyuncularını, sunucularını, yayınevlerini ve kitapseverleri bir araya getirecek.

Bandırma Kitap Günleri, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında söyleşiler, imza günleri, şiir dinletisi, konserler düzenlenecek. Ayrıca Türkiye’nin en prestijli yayınevleri de stantlarda yer alacak ve katılımcılar, kitaplara özel indirimlerle ulaşma fırsatı bulacaklar.

Bandırma Kitap Günleri, şehrimizin kültürel hayatına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Bandırma Belediyesi olarak, halkımızı kitaplarla buluşturmanın ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinlik, Bandırma’nın kültürel çeşitliliğini ve sanata verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serecek.