6. Bandırma Kitap Günleri devam ediyor

Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği 6. Bandırma Kitap Günleri sürüyor. Güzel havanın da etkisiyle yayınevi stantlarına ve yazar söyleşilerine ilginin büyük olduğu etkinlikte, 7. günün konukları finans yazarı Dursun Ali Yaz, gazeteci-yazar Balçiçek İlter ve TV programcısı Hayati İnanç’tı.

Paranın tarihi ve felsefesi üzerine kitapları bulunan Dursun Ali Yaz, ekonominin bir bilim dalı olduğunu hatırlatarak ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları bilimin ışığında davranılmamasına bağladı.



“Siz içi su dolu bardağı yere doğru eğerseniz dökülür, siz su dökülmez deseniz de dökülür, siz ‘dökülme’ diye emretseniz de dökülür. Çünkü bu fiziğin kuralıdır,” diyerek bir benzetmede bulunan Yaz, paraya da emir verilemeyeceğini, emirle faizin veya enflasyonun düzeltilemeyeceğini ifade etti ve ekledi: “Paranın dilini anlayamadığınız zaman da halkınız yoksullaşır.”



Yaz ayrıca tıpkı kanın vücutta gittiği yeri canlandırması gibi paranın da hangi sektöre giderse oranın canlanacağını ve gitmediği yerin tıkandığını belirtti.

Balçiçek İlter: “Hayatım boyunca kadınların sesi olmaya çalıştım”

Dursun Ali Yaz’ın ardından sahneye çıkan konuk, ses getiren söyleşileri, haberleri ve TV programlarıyla tanıdığımız gazeteci-yazar Balçiçek İlter’di.



Yeni çıkan kitabı Post-modern Cadılar’dan pasajlar okuyan İlter, bunun bir kişisel gelişim kitabı olmadığını, “güçlü kadınların hikâyesi” olduğunu, okuyanların bazen çok güleceğine bazen de dersler çıkaracağına işaret etti.



Bir kadın ve gazeteci olarak genç yaşında önemli mevkilerde bulunan İlter, gazetecilik serüveni boyunca kadınların hikâyelerini dinlediğini ve onların sesi olmaya çalıştığını dile getirdi, seyircilerle kadın-erkek ilişkilerine ve aşka dair samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Hayati İnanç’a ilgi büyüktü

Bu yıl “Nâzım Hikmet” temasıyla düzenlenen etkinlikte günün son konuğu olan Hayati İnanç, Bandırma’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek büyük şair Nâzım Hikmet’in Ağa Camii, Dergâhın Kuyusu ve Sekiz Yüz Elli Yedi şiirlerinin okunmakla kalmayıp ezberlenmesi gerektiğini ifade ederek söze başladı.



Hayatta en önemli şeyin insana yatırım olduğu düşüncesini benimseyen İnanç, aşktan, tasavvuftan, şiirden, insan ilişkilerinden ve hayattan bilgelik dolu anılarını paylaştı ve tarihten ders çıkarılacak nitelikte önemli kesitler sundu. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı gibi büyük yazarlardan şiirler okuyan İnanç’a halkın ilgisi büyüktü.



21 Eylül’de başlayan 6. Bandırma Kitap Günleri, söyleşilerden konserlere çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle 29 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.