6. Bandırma Kitap Günleri ''Nazım Hikmet'' temasıyla sürüyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. ''Nazım Hikmet'' temasıyla süren etkinlik, 30 kadar yazar ve 55 yayınevini Bandırmalı kitapseverlerle buluşturuyor.

Yazar söyleşilerinin yanı sıra dinleti, sergi ve konserlerin gerçekleştirildiği etkinlik, binlerce ziyaretçiyi Bandırma Cumhuriyet Meydanı’na çekmiş durumda. Güzel havanın da etkisiyle Bandırma Kitap Günleri’ne olan ilgi artıyor.

6. Bandırma Kitap Günleri'nin ilk konukları Ahmet Ümit ve Buket Uzuner olurken, son olarak Nazım Hikmet’i konu alan konuşma ve şiir okumalarıyla Sunay Akın ve Şükrü Erbaş, sahneye çıktı

5. gün sahneye çıkan usta şair Şükrü Erbaş ise konuştuğumuz dilin en önemli sacayaklarının Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve 20. yüzyıldan Nâzım Hikmet olduğunu söyledi.

Yeni şiir dosyasından da okumalar yapan Erbaş, yalnızlıktan, aşktan ve özgürlükten bahsetti; dünya görüşüne ve gözlemlediği sorunlara dair yorumlarda bulundu. İnsanın olup biten her şeyden herkese karşı sorumlu olduğunu söyleyen Erbaş, masalların ve halk hikâyelerinin de katkılarıyla mazlum kim olursa onun yanında yer almayı öğrendiğini; hayatının bu temel üzerinde şekillendiğini ve yazdığını belirtti.



5. günün bir diğer konuğu olan yazar Dilek Cesur ise yazarlık yolculuğundan ve kitaplarından bahsetti. Birçok kitabı olan Cesur, tutumlarımız neyse davranışlarımızın da ona döndüğünü belirterek çocuklarımızı ve kendimizi sınırlamamamız gerektiğini vurguladı. En zor anlarda bile umutlu olmamız gerektiğini, bu ülkenin mutlu insanlara ihtiyacı olduğunu söyledi.



29 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlik Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda kitapseverleri ve Nazım Hikmet sevdalılarını bekliyor.