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6. Bandırma Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

6. Bandırma Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, zengin programıyla kitapseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında gazeteci-yazar Ece Üner ve çocuk hikayeleri yazarı Sinan Yaşar, okurlarıyla buluşarak söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirdi. Bandırma halkı, yazarlarla birebir temas kurma ve kitap dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca, değerli sanatçı Ksen11ava Prostativa, Bandırmalılara müzik ziyafeti sundu. Sanatçının performansı büyük beğeni toplarken, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza ve meclis üyelerinin de katıldığı Kitap Günleri, kültürel zenginliğiyle şehre renk katmaya devam ediyor. Mirza, yaptığı açıklamada, Bandırma Kitap Günleri’nin kentin kültürel yaşamına katkısını vurguladı ve tüm Bandırmalıları bu eşsiz etkinliğe katılmaya davet etti.

Kitap Günleri süresince söyleşiler, imza günleri ve müzik dinletileri gibi birçok etkinlik düzenlenmeye devam edecek. Tüm kitapseverler ve sanatseverler, şehrin kültürel atmosferini solumak için Bandırma Kitap Günleri’ne davetlidir.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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