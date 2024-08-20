Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi’nin ortaklığı ile düzenlenen ‘Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap’ temasıyla gerçekleştirilen 6. Edremit Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu. 19-25 Ağustos günleri arasında 7 gün boyunca devam edecek olan fuarda Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya , ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi’nin bu yıl birlikte düzenlediği 6. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı’nda büyük ilgi ve coşkuyla başladı. 19-25 Ağustos günleri arasında 7 gün boyunca devam edecek olan fuarın bu yılki onur konuğu Ahmet Ümit oldu. Ayrıca, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edildi. Edebiyatın usta kalemi Sabahattin Ali’nin anısını yaşatmanın yanı sıra sanatın, edebiyatın, gündemin, tarihin konuşulacağı kitaplarla iç içe geçecek olan 6. Edremit Kitap Fuarı’nın açılışının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; usta yazarlar ve kıymetli konuklarla birlikte yayınevlerinin stantlarını gezdi.

‘ÖLMEZ AĞACIN GÖLGESİNDE’

Fuar açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Benim en büyük hayalimdi. Edremit Belediyesi ile 74 yıl sonra kazandığımız Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin birlikte bu fuarı düzenlemesi. Onun için buradaki kitap fuarımıza her türlü desteği sağladık. Bundan dolayı da onurlu ve gururluyum. Fuarımıza 300 konuk ve 60 yayınevi katılıyor. Hakikaten büyük bir organizasyon ve en önemlisi de sloganı. Ne diyor ‘Ölmez Ağacın Gölgesinde’… Hep şunu söyledik. Zeytin ağacımız bizim için hayattır, yaşamdır. Bu ağacın gölgesinde sizlerle birlikte olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Yıllarca önem arz ettiğimiz bu fuarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘DÜNYAYI GEZMEYE DOYAMADIM’

Geçmişten geleceğe ışık tutan, birçok başarıya imza atmış tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, binlerce insanın büyük ilgiyle dinlediği "Gel Dünyayı Keşfedelim" söyleşisinde, dünyayı keşfetmenin yeni yerler ve kültürler tanımanın insan gelişimine katkılarını anlattı. Herkesin ilgiyle dinlediği İlber Ortaylı dünyayı bekleyen en büyük tehlikenin “açlık” olduğunu ve zeytin memleketinde zeytinin, zeytin ağacının ve zeytinciliğinin de önemini anlattı. ‘Dünyayı gezmeye doyamadım’ diyen Ortaylı “Dünyayı tanımadan memleketini değerlendiremezsin. Şuurunu açamazsın. Dünyayı keşfedin, gezin. Gezmek için çok para lazım değil. İkinci mevkide daha çok gezer, daha çok öğrenirsin.” diye konuştu.