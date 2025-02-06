  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 6 Şubat Konyaaltı’nda unutulmadı

6 Şubat Konyaaltı’nda unutulmadı

6 Şubat Konyaaltı’nda unutulmadı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anmak için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve 6-7 Şubat tarihlerinde ziyarete açık olacak olan "6 Şubat Depremini Unutmadık" adlı serginin açılışını, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yaptı.

Konyaaltı Belediyesi, 6 Şubat depremini unutmadı. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği sergide, depremin derin izlerini taşıyan fotoğraflar, hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarını yaşatmak ve bu büyük felaketin acısını paylaşmak amacıyla sergileniyor. Felaketin 2’nci yılında, yaşamını yitirenleri anma amacıyla hazırlanan serginin açılışına, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve eşi Demet Ayne Kotan da katıldı. Başkan Kotan sergiyi gezerken depremi anlatan fotoğrafların üzerine karanfil bırakarak duygusal anlar yaşadı. Sergi vatandaşlardan büyük ilgili görürken, Konyaaltı’nın bu anlamlı etkinlik dayanışma ve paylaşma duygularını bir kez daha pekiştirdi.

5 Şubat tarihinde açılışı gerçekleşen bu anlamlı sergi, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde de Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan fuaye alanında ziyarete açık olacak. Hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarını yaşatmak için bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Kotan, "Sergi olunca genelde güzel şeylerden konuşmak gerekir. Ancak bu sergimizin teması farklı. 11 şehrimizi etkileyen ve 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz depremi anmak ve bu konuyu tekrar gündeme getirmek için buradayız. Konuşulacak çok şey var. Bundan tam 2 yıl önce eşini, dostunu, akrabasını, kardeşini kaybedenler var. Bir taraftan acımızı yaşarken bir taraftan da hayatta kalanlar için yardıma koşuyorduk" ifadelerini kullandı.

"Acılarımızdan ders çıkarmalıyız"

Depremzede aileler için çalışmaların hala devam ettiğini kaydeden Başkan Kotan, "Depremin izleri silinmiş değil. Hem acımız taze, hem de yok olmuş şehirlerimiz var. Hala konteynerlerde kalan insanlarımız bulunuyor" dedi. Acıların sanatla ifade edilmesinin çok önemli olduğuna da değinen Kotan, "Bu nedenle bu sergi benim için çok anlamlı. Acılarımızı unutmayıp onlardan ders çıkarmalıyız" dedi. Açılış konuşmasında söyleyemediği şeyleri, farklı bir şekilde anlatmak istedikleri için bu resim sergisi düzenlediklerini kaydeden Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday ise, amaçlarının depremin oluşturduğu acıları, tüm ruhlarıyla resimlere yansıtan sanatçıların gözüyle insanlara göstermek olduğunu söyledi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev banka rekora doymayan altın için tahminini revize etti Dev banka rekora doymayan altın için tahminini revize etti Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim MHP lideri Bahçeli, hastaneye kaldırıldı MHP lideri Bahçeli, hastaneye kaldırıldı CHP ve Memleket Partisi arasında kriz mi var? İnce sessizliğini bozdu CHP ve Memleket Partisi arasında kriz mi var? İnce sessizliğini bozdu Son seçim anketinden sürpriz sonuç: Zafer Partisi de Meclis'te! Son seçim anketinden sürpriz sonuç: Zafer Partisi de Meclis'te! Türkiye'nin nüfusu açıklandı! İşte nüfusun en çok arttığı ve düştüğü illerimiz Türkiye'nin nüfusu açıklandı! İşte nüfusun en çok arttığı ve düştüğü illerimiz İstanbul'un hayalet şehrini yapan Türkiye'nin inşaat devi konkordato ilan etti İstanbul'un hayalet şehrini yapan Türkiye'nin inşaat devi konkordato ilan etti Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Cumhurbaşkanlığı'ndan eşit vatandaşlık açıklaması: ''Tam bir hile!'' Cumhurbaşkanlığı'ndan eşit vatandaşlık açıklaması: ''Tam bir hile!'' Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler
İddialı dizi reytinglere yenildi, erken final tarihi belli oldu İddialı dizi reytinglere yenildi, erken final tarihi belli oldu Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı Bir zamanlar cennetti, şimdi korku adasına dönüştü... Binlerce kişi canının derdine düştü! Bir zamanlar cennetti, şimdi korku adasına dönüştü... Binlerce kişi canının derdine düştü! Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı Canlı yayına damgasını vuran Mansur Yavaş iddiası Canlı yayına damgasını vuran Mansur Yavaş iddiası Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'deki Benfica macerası her an bitebilir... Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'deki Benfica macerası her an bitebilir... Yoğun kar yağışı Türkiye'nin dev gölünü yuttu Yoğun kar yağışı Türkiye'nin dev gölünü yuttu Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi ortaya çıktı Antalya'da ''doğal'' hasat başladı: Kendi kendine yetişiyor, tüm dünyaya ihraç ediliyor Antalya'da ''doğal'' hasat başladı: Kendi kendine yetişiyor, tüm dünyaya ihraç ediliyor Ünlü çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı EYT'yi kaçıranların emeklilik tarihini hesapladı Ünlü çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı EYT'yi kaçıranların emeklilik tarihini hesapladı