7. Bandırma Kitap Günleri başladı

Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, edebiyat dünyasının değerli yazarları ve kitapseverlerin katılımıyla coşkulu bir açılışla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kitapların ve okumanın dönüştürücü gücüne vurgu yaptı.

“Okumak bir insanı, bir insan da dünyayı değiştirebilir” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Mirza, kitapla büyüyen bir toplumun ancak aydınlık yarınlara ulaşabileceğini belirterek, etkinliğin Bandırma halkı için taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi:

“Bu inançla çıktığımız yolda, kitap ve edebiyatla dolu günlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte okuyacağız, öğreneceğiz ve aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz.”

YÜZLERCE YAZAR, BİNLERCE KİTAP

Bandırma Kitap Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından yayınevlerini, yazarları, akademisyenleri ve edebiyatseverleri bir araya getiriyor. Etkinlik boyunca birçok yazar imza günleri, söyleşiler ve paneller aracılığıyla okuyucularıyla buluşacak.

Kitap stantlarının kurulduğu alan, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Katılımcılar farklı türlerde binlerce kitabı inceleme fırsatı buldu.

KÜLTÜR VE EDEBİYATLA DOLU BİR HAFTA

Bu yılki kitap günlerinin konuk yazarları arasında Türkiye’nin tanınmış kalemleri yer alıyor. Katılımcılar, sevilen yazarlarla birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalatma şansı da bulacaklar.

BAŞKAN MİRZA’DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, özellikle gençlere seslenerek kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini vurguladı. Eğitimin ve kültürel gelişimin temel taşlarından biri olan okumanın, toplumsal dayanışmayı ve ortak değerleri güçlendirdiğini söyledi.