7. Bandırma Kitap Günleri'nde edebiyat ve sanat rüzgarı esti

Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği 7. Bandırma Kitap Günleri, Cumhuriyet Meydanı’nda edebiyat, sanat ve müziği bir araya getirerek kitapseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik, şehrin kültürel yaşamına renk katmaya devam ederken, okurlar ile yazarlar arasında sıcak ve samimi buluşmalara sahne oldu.

Günün öne çıkan isimlerinden usta yazar Ahmet Ümit, gerçekleştirdiği söyleşi ve imza günüyle büyük ilgi gördü. Okurlarıyla derin bir edebiyat sohbetine imza atan Ümit, soruları yanıtladı, kitaplarını imzaladı ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Prof. Dr. Yılmaz Arı, bilgi dolu sunumuyla dinleyicilere farklı bakış açıları kazandırırken; Salim Nizam ve İbrahim Köse de söyleşileri ve imza günleriyle etkinliğe değer kattı. Yazarlar Ayliz Filiz, Gültekin Özcan, Durdu Ergenç ve İncilâ Çalışkan ise imza günü kapsamında okurlarıyla buluşarak keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Günün sonunda müzik dinletileri eşliğinde kültür dolu saatler geçiren Bandırmalılar, kitaplarla iç içe bir atmosferde edebiyatın büyüsüne kapıldı. Bandırma Belediyesi’nin organize ettiği Kitap Günleri, hem yazarlara hem de okurlara unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor.