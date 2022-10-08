7. Kaleiçi Old Town Festivali için geri sayım

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetmek isteyen gezginleri Antalya’ya çekmek, kente yayılan bir turizmi geliştirmek için Kaleiçi merkezli çalışmaları 8 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Başkan Uysal, bu çalışmaların en önemli ürünü olan Kaleiçi Old Town Festivali’nin 7’ncisinin 13 – 16 Ekim tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Kaleiçi, birbiriyle kesişen dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya’nın tarihi kent merkezi.

1984'te Uluslararası Turizm Yazarları Birliği’nce (FİJET) verilen ve “Dünya Turizm Oscarı” olarak adlandıran ‘Altın Elma’ turizm ödülünün sahibi olan yaşayan antik kent, dünya turizm trendlerinin değişmesi, ilgisizlik gibi nedenlerle neşesini yıllar içinde kaybetti. Muratpaşa Belediyesi, tam da böyle bir dönemde yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014’ten itibaren Kaleiçi’ni merkeze alan bir çalışma içine girdi.

Başkan Uysal, Kaleiçi'nde esnaf toplantıları, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sonucu 12 ay turizmin sürdüğü bir bölge haline geldiğini söyledi. Başkan Uysal, “11 esnaf toplantısı yaptık. İşletmelerin yüzde 99’u ruhsatsızdı. 2-3 yıl içinde ruhsatlı hale getirdik. Akşam saatlerinde sokaklar kapanıyordu. Antalya Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izinleri alarak ‘sarı çizgi’ uygulamasını hayata geçirdik. Kolay bir şey değildi” diye konuştu. 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi’nin bir kent vizyonu olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu kente bakış açısıyla, Antalya’mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgili. Bunun bir ürünü de l 13 – 16 Ekim tarihlerinde 7’ncisini gerçekleştireceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali” dedi.

SARI ÇİZGİ UYGULAMASI

Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi, bugün tüm neşesini, eğlencesini sokaklara atılan masalardan yükselen kahkahalardan, bitmeyen sohbetlerden alıyor. Muratpaşa Belediyesi, önceden kuralsızlığını hakim olduğu Kaleiçi sokaklarında sarı çizgi uygulamasıyla tarihi kentte ayrı bir hareket kazandırdı. Sarı çizgi uygulamasından aralarında kafe, restoran, pansiyon ve otellerin yer aldığı 79 işletme yararlandı. Muratpaşa Belediyesi, 2014’te Kaleiçi’nde işletmelerin ruhsatlandırılması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu yılın Ağustos ayı itibariyle bugün Kaleiçi’nde tam 554 işletme ruhsatlarına kavuştu.

TEMİZ BİR KALEİÇİ

Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 2016’dan itibaren Muratpaşa’nın diğer mahallerinde olduğu gibi Kaleiçi’nde de uygulanmaya başlandı. İşletmelerden yıllık ortalama 360 ton atık toplanarak geri dönüşümü sağlanırken Eylül 2021’de de işletmeler için 5 akıllı ambalaj atıkları toplama otomatları Kaleiçi’ne yerleştirildi. 113 işletmeye de otomat anahtarı verildi.

KALEİÇİ, BELEDİYESİYLE MUTLU

Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 8 yıl içinde Kaleiçi’nden 6 bin 83 başvuruyu işleme aldı. Memnuniyet oranı yüzde 84.3 oldu. Muratpaşa Belediyesi, bunlarla birlikte Kaleiçi’ni ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına taşıdı. Kaleiçi’nin tanıtımında yeni bir kapı aralayan Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi imajını geliştirdi. Tarih, kültür ve festivaliyle bir deneyim mikanı olarak yeniden kurguladı.