  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı

75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı

Güncelleme:

Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağını duyurmuştu. Yenileme çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde bulunan Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı. İBB'nin yürüttüğü çalışmanın 75 gün süreceği belirtilirken, yenileme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

"BAYA BİR ÇÜRÜME VAR ÜST GEÇİTTE"

Yaya üst geçidini kullandığını belirten sürücü Latif Şimşekler, çalışmanın gerekli olduğunu ve geçidin artık çürümeye başladığını ifade etti. Şimşekler, "Tabi ki trafiği etkiliyor. Ama yapılması gereken de bir şeydi. Çünkü ben bazen yaya da geçiyorum oradan, baya bir çürüme var üst geçitte. Ama yapacak bir şey yok, İstanbul büyük şehir. Hem yenileyip hem de buna katlanmak lazım diye düşünüyorum" dedi.

Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

Şenol Aslan, "Görüyorsunuz durumu geriden beri trafik içindeyiz. Ben sürekli bu yolu kullanıyorum, ilk defa bu kadar trafik olduğunu gördüm. Baya sıkıntı yaşıyoruz. Bu tarz işler gece ya da hafta sonları yapılsa daha uygun olabilir. Yolu da daralttı. Basın Ekspres yoluna kadar trafik var" diye konuştu.

Muhammed Kılıçalp, "75 günden daha fazla sürer. Biz de çekmeye razıyız böyle, her gün Bakırköy'e gidiyorum. Hadımköy'den mal dağıta dağıta Bakırköy'e geliyorum. Bu yolu tekrar geri döneceğim" şeklinde konuştu.

Metin Yüce ise "Bana göre gece çalışmaları lazım. Bu sıcakta insanlar bunu çekmemeli" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Ben bu Beren'i yerim'' rezaletinde o muhabir yeni görüntüler paylaştı ''Ben bu Beren'i yerim'' rezaletinde o muhabir yeni görüntüler paylaştı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Osmanlı'dan kalan 155 yıllık miras... Her şey ilk günkü gibi duruyor Osmanlı'dan kalan 155 yıllık miras... Her şey ilk günkü gibi duruyor Otomotivde 7 Temmuz kararı ithal araçlar hariç ertelendi Otomotivde 7 Temmuz kararı ithal araçlar hariç ertelendi Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11 Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11 Montella'dan Arda Güler için olay olan açıklama Montella'dan Arda Güler için olay olan açıklama Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti AYM'den EYT'liler için kritik iptal kararı AYM'den EYT'liler için kritik iptal kararı
Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu Erkeklerin yeni kabusu penis kanseri oldu.. Bu belirtilere dikkat Erkeklerin yeni kabusu penis kanseri oldu.. Bu belirtilere dikkat