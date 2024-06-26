75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı

Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağını duyurmuştu. Yenileme çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde bulunan Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı. İBB'nin yürüttüğü çalışmanın 75 gün süreceği belirtilirken, yenileme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

"BAYA BİR ÇÜRÜME VAR ÜST GEÇİTTE"

Yaya üst geçidini kullandığını belirten sürücü Latif Şimşekler, çalışmanın gerekli olduğunu ve geçidin artık çürümeye başladığını ifade etti. Şimşekler, "Tabi ki trafiği etkiliyor. Ama yapılması gereken de bir şeydi. Çünkü ben bazen yaya da geçiyorum oradan, baya bir çürüme var üst geçitte. Ama yapacak bir şey yok, İstanbul büyük şehir. Hem yenileyip hem de buna katlanmak lazım diye düşünüyorum" dedi.

Şenol Aslan, "Görüyorsunuz durumu geriden beri trafik içindeyiz. Ben sürekli bu yolu kullanıyorum, ilk defa bu kadar trafik olduğunu gördüm. Baya sıkıntı yaşıyoruz. Bu tarz işler gece ya da hafta sonları yapılsa daha uygun olabilir. Yolu da daralttı. Basın Ekspres yoluna kadar trafik var" diye konuştu.

Muhammed Kılıçalp, "75 günden daha fazla sürer. Biz de çekmeye razıyız böyle, her gün Bakırköy'e gidiyorum. Hadımköy'den mal dağıta dağıta Bakırköy'e geliyorum. Bu yolu tekrar geri döneceğim" şeklinde konuştu.

Metin Yüce ise "Bana göre gece çalışmaları lazım. Bu sıcakta insanlar bunu çekmemeli" ifadelerini kullandı.

DHA