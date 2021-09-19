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  4. 83 yıl sonra ''Altın Kemeri'' İmamoğlu verdi

83 yıl sonra ''Altın Kemeri'' İmamoğlu verdi

83 yıl sonra ''Altın Kemeri'' İmamoğlu verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 83 yılın ardından yeniden düzenlenen 1. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan’a altın kemerini verdi. Ödül töreninin ardından konuşan İmamoğlu, “Bugün tam da burada Gazi’nin Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği zeki, çevik aynı zamanda akıllı olan sporcu talebi vardı. Bugün onu yaşadık. Seneye daha güzelini yaşayacağız. İnşallah bundan sonra tarihi bir an olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son 5 yılında anısına düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin 83 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendiği müsabakaların finaline katıldı. Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen müsabakalar gün boyu sürdü.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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