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88. Büyük Atatürk Koşusu'nun şampiyonu EGO Spor'dan

88. Büyük Atatürk Koşusu'nun şampiyonu EGO Spor'dan
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 88. Büyük Atatürk Koşusu'nun erkeklerdeki şampiyonu EGO Spor’dan Bahattin Üney oldu. Aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yılında başarıya imza atan Üney; kupa, madalya ve para ödülü kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Dikmen Keklikpınarı'ndan yoğun yağış altında başlayan yarışı sporcular Anıttepe'de tamamladı. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuyu erkeklerde birinciliği 24.06.23'lük zamanıyla EGO Spor’dan Bahattin Üney elde etti.

ÜNEY: “ŞAMPİYON OLMAK GURUR VERİCİ”

Koşuya; Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ve sporcular katıldı.

EGO Spor'un başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, “Şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılan 88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor’un birinci olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. EGO Spor olarak başarılarımız devam ediyor. İnşallah başarılarımız devam eder” diye konuştu.

Koşuyu birincilikle bitiren EGO Sporlu Bahattin Üney duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Çok mutlu, çok gururluyum. Çünkü benim için anlamı inanılmaz büyük bir yarış. Atam'ın buraya gelişinin 104. yılı daha önce üçüncü olmuştum şampiyon olmayı gerçekten çok istiyordum. Çok çalıştım, Allah’a çok şükür şampiyon oldum. Bana tüm desteğiyle yardımlarıyla maddi ve manevi yanımda olan Mansur Yavaş Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Bu yaşta şampiyon olmak gurur verici...”

Birincilere on sekizer bin, ikincilere on altışar bin, üçüncülere ise on dörder bin para ödülü verildi. İlk 10 sıraya da para ödülü verilirken yarışı tamamlayan her sporcuya ise hatıra madalya verildi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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