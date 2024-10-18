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9. Kaleiçi Old Town Festivali, açılış yemeği ile başladı

9. Kaleiçi Old Town Festivali, açılış yemeği ile başladı
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Kaleiçi Old Town Festivali’nin açılış yemeğinde, insanlığın kültürel varlıklara, kültürel mirasa sahip çıkmadığı takdirde dünyada barışın ve estetiğin azalacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, bir yanı uçsuz bucaksız maviliğiyle Akdeniz’e açılan, diğer yanı konakları ve begonvillerle çevrili sokakları ve meydanlarıyla tarihe uzanan Antalya’nın tarihi kent merkezinde düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali başladı. Bu yıl 18 ülkeden 23 şehrin katıldığı festivalin gala yemeği Akra Antalya’da gerçekleşti. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliğindeki geceye Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara eşleriyle katıldı.

GEÇMİŞ GELECEĞE IŞIK TUTMALI

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, festivalin amacının kültür varlıklarını görünür kılmak, kültürel mirasa sahip çıkmak ve yaşatmak olduğunu söyledi. İnsanlığın kültürel varlıklara, kültürel mirasa sahip çıkmadığı takdirde dünyada barışın ve estetiğin azalacağını dile getiren Başkan Uysal, “İnsanlığın hikâyesi, insanlığın geleceği ne kadar yüksek teknolojiyle donanırsa donansın, hayat ne kadar hızlı değişirse değişsin, insanlığın geçmişi insanlığın geleceğine ışık tutmalı ve insanlık geçmişte yaptığı hataları gelecekte yapmamalı” diye konuştu.

‘BİRLİKTELİĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Kaleiçi Old Town Festivali’nin bu çerçevede aynı zamanda bir farkındalık çalışması olduğunu aktaran Başkan Uysal, festivalin farklı ülke ve şehirlerle dostlukları kuvvetlendirirken aynı zamanda ortak sorunlara ortak çözüm arayışı geliştirdiklerini belirtti. Başkan Uysal, katkı veren herkese teşekkür ederek, “Birlikte çalışmaya devam etmeliyiz, hem dünyanın hem de şehirlerimizin buna ihtiyacı var” dedi.

TURİZMLE BARIŞA HİZMET

Vali Şahin ise çatışmaların diyalog eksikliği ve önyargılar nedeniyle oluştuğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:
“Kaleiçi, dünya tarihinin en önemli, en eski antik limanlarından birisi. Tarihte nasıl bu liman barışa hizmet ettiyse bugün de liman etrafında büyüyen Antalya, turizmle ve ticaretle beraber yine barışa, birbirimizi karşılıklı anlamaya ve geleceğe daha güzel bir dünya bırakmaya yarıyor. Kaleiçi Old Town Festivali de daha güzel bir dünya için çalışmanın temellerini oluşturuyor.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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