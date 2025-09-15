A Milli Basketbol Takımızın heyecanı Balıkesir'de yaşandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi basketbol heyecanını meydanlara taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan EuroBasket yarı final maçını meydanlarda canlı olarak yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Almanya basketbol final maçını da LED ekranlara yansıttı. 12 Dev Adam’a meydanlardan destek veren vatandaşlar coşku dolu maçın heyecanına ortak oldu.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı EuroBasket yarı final maçını canlı olarak yayınlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dün akşam da final maçını izleyicilerle buluşturdu. Balıkesir’de 15 farklı noktada saat 21.00’de canlı yayınla izleyicilere sunulan EuroBasket final maçına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Maçın coşkusuna ortak olmak isteyen Balıkesirliler maçı canlı olarak LED ekranlarda anbean takip ettiler.

AKIN: “12 DEV ADAM TARİH YAZDI”

12 Dev Adam’ın şampiyonluk yolunda verdiği mücadeleyi gururla izlediğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Avrupa Şampiyonası finalinde sahaya çıkan Basketbol Milli Takımımızın önemli isimleri Alperen Şengün, Ercan Osmani, Şehmus Hazer ve Erkan Yılmaz’ın kariyer yolunun Bandırma Kırmızı’dan geçmiş olması Balıkesir’imiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ay-Yıldızlı bayrağımızı Avrupa’nın tepesine taşıyan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Hepimize bu coşkuyu yaşattığınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Gururumuzsunuz.” ifadelerini kullandı.

12 DEV ADAM AVRUPA 2’NCİSİ OLDU

Kimin kazanacağının son ana kadar belli olmadığı maçta başa baş bir mücadele sergilendi. Turnuva boyunca göz dolduran bir performans ortaya koyan 12 Dev Adam, son virajda Almanya engelini geçemedi. Almanya karşısında büyük bir mücadele göstererek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı ise gümüş madalya almaya hak kazandı. Final heyecanına ortak olmak isteyen vatandaşlar hep birlikte meydanlarda final maçını canlı olarak izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın spora olan desteğinden oldukça memnun olan vatandaşlar, LED ekranlarda maç izlemekten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.