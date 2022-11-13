ABB 18 adet taşınmazını ihale ile satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait gayrimenkulleri ihale ile satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 17 konut ve 1 dükkânın satışı için 22-23 Kasım 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi gelir sağlamak amacıyla taşınmazlarını satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 17 konut ve 1 dükkânın satışı için 22-23 Kasım 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak. TOPLAM 18 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR 17 konut ve 1 dükkânın satışa çıkarılacağı ihale için istenen bilgi ve belgeler ise şu şekilde; - Kimlik ve Yetki Belgeleri, - İkametgâh Belgesi, - Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, - Yer Görme Belgesi, - Şartname Alındı Makbuzu, - Teklif Mektubu, - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, - İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge.