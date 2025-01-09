ABB, 2024’te de yerli üreticinin yüzünü güldürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle Başkentli üreticilerin yüzlerini 2024 yılında da güldürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, kırsal bölgelerde gerçekleştirilen yatırımlar, üreticilere sağlanan destekler ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerin detayları yer aldı. Kırsal kalkınma destekleri ile ilgili açıklanan sayısal veriler, Büyükşehir Belediyesinin dolu bir yılın geride kaldığını gösteriyor.



Başkentli üreticilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tarımsal girdilerde destekleme faaliyetleri başlatan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda; hem ağırlıklı olarak tohum ve fide desteği sağladı hem de Başkent Marketler aracılığıyla kısa tedarik zinciri oluşturularak ürünleri doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırdı.

Tohum ve fidan desteği hız kesmedi

Rapora göre; 2024 yılında çiftçilere hayvancılıktaki yem ihtiyacının karşılanması, yem bitkisi üretiminin arttırılması ve sertifikalı silajlık mısır tohum desteğinin sağlanması için 25 ilçede yüzde 90 hibe ile 1.719 üreticiye, 120 bin kg silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Toprak verimliliğini artırması, Ankara iklimine uygun olması, kuru tarım alanlarında yetiştiriciliğinin yapılabiliyor olması nedeniyle Başkentli çiftçilere nohut üretebilmeleri için nakdi destek de sağlandı. Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve üretimi artırmak amacıyla yüzde 90 hibe ile 14 bin 227 üreticinin çiftçi kartlarına 70 milyon 497 bin 783 lira yatırıldı. Ayrıca Başkentli sebze üreticisine, sertifikalı tohumlardan üretilmiş fidelerle daha verimli ve sağlıklı yetiştiriciliğin sağlanması amacıyla yüzde 75 hibe ile 13 bin 563 üreticiye 12 milyon 479 bin 40 tane sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

158 milyon 201 bin 575 liralık mazot desteğiyle üretime katkı

Artan mazot fiyatları karşısında girdi maliyetlerini azaltmak için Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ve traktör ruhsatı olan üreticilere mazot desteği sağlandı. 2024 yılı bahar döneminde 18 bin 374 üreticiye toplamda 81 milyon 108 bin 675 lira, güz döneminde ise, 17 bin 288 üreticiye 76 milyon 716 bin 900 lira olmak üzere toplamda 157 milyon 825 bin 570 liralık mazot desteğinde bulunuldu. Bu kapsamda; 3 milyon 700 bin litre mazot ile çiftçilerin tarımsal üretimine katkı sağlandı. Su Ürünleri Kooperatiflerine kayıtlı ve Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı 94 balıkçı için de avlanma sezonunda kullanılmak üzere 376 bin lira destek tutarı yatırıldı.

Sıvı gübre desteği verimi artırıyor

Üretimin devamlılığını ve verim kaybını engellemek amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 50 hibe ile Ankaralı üreticilere litresi sadece 11 liraya Türkiye’nin en ucuz gübresini sunuyor. 2024 yılında 2 bin 38 üreticiye, 442 bin 980 litre sıvı gübre dağıtıldı.

Hayvancılığa özel destek programları

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 2024 yılında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik programları da dikkat çekti. Raporda, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı ve aktif olarak arıcılık faaliyeti gerçekleştiren Ankaralı tüm arıcılara yüzde 75 hibe ile 24 ilçede 736 arı yetiştiricisine 58 bin 930 kg fondan arı yemi desteği sağlandı. Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla 1.621 arı yetiştiricisine “İlkbahar ve Kışlatma Bakımı” konularında eğitimler düzenlendi. Eğitime katılım sağlayan vatandaşlara arıcılık ekipmanları (kıyafet, körük, eldiven, el demiri) hediye olarak verildi. Küçükbaş hayvanlarda görülen dış parazit, kene, bit vb. ile mücadele edilerek et, süt, yapağı, deri gibi verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 9 ilçe 25 mahallede 49 yetiştiricinin 15 bin 8 tane küçükbaş hayvanı yıkandı. Projenin başarılı olarak uygulanabildiği görülmesi üzerine ve yetiştiricilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda 4 tane daha mobil küçükbaş yıkama makinesi satın alınarak Gölbaşı, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Haymana İlçe Belediyelerine 5 yıl süreyle tahsis edildi.

Mısır silajı kaba yem desteği üreticilerin yüzünü güldürdü

Kalecik Belediyesi’yle yapılan protokol kapsamında, Kalecik İlçesi’nde işletmesi bulunan 10 bin 106 büyükbaş hayvana sahip 311 yetiştiriciye yüzde 50 hibe ile 3 bin 148 adet 2 bin 518 ton mısır silajı balyası verildi. Üreticilere 2025 yılı içerisinde BAKAP Tarım Kampüsünde hazır halde bulunan mısır silajlarının dağıtımı devam edecek. Hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak ve Ankara’da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 2024 yılında 8 ilçede, başta afetzede yetiştiriciler olmak üzere ve toplamda 3 bin 90 balya kaba yem desteğinde de bulunuldu.

Sulama ve altyapı çalışmaları

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, su kayıplarının önüne geçmek, kısıtlı su kaynaklarını etkin kullanmak ve böylece tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla kırsal bölgelere sulama kanalları döşeyerek tarımsal alanları suya kavuşturdu. 2024 yılında Başkentin kırsal alanlarından olan Kesikköprü Mahallesi’ne ait brüt 7 bin 400 dekar tarımsal alan sulamaya açıldı. Kahramankazan ilçesi Örencik Mahallesi’ne Örencik Sulama Göleti’nden açık kanal sistemi su kayıplarına neden olduğundan, 4 bin 945 metre boru hattıyla su iletildi. Ayaş Yağmurdede Mahallesi’nde gerçekleştirilen projeyle 500 dekar sulama sahasında, arazide belirlenmiş noktalardan çiftçilerin su alabileceği çıkışlar bırakılarak alanın sulanması sağlandı. Şereflikoçhisar İlçesi Şanlıkışla Mahallesine ait 2 bin 850 dekar, Acıkuyu Mahallesi’nde bin 600 dekar, Karabük Mahalle’sinde ise bin 500 dekar alan gerçekleştirilen çalışmalar sonunda suyla buluştu.

Sıvatlar sayesinde hayvanlar susuz kalmıyor

Kırsal ilçelerin hayvancılıkla uğraşan mahallelerinde hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlamak, et ve süt verimini arttırmak, yaban hayvanlarını ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama olukları yenileniyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, su kaynağı olan yerlerde ise yeni hayvan sulama çeşmeleri yapmak için sıvat montajlarını gerçekleştiriyor. Ankara genelinde toplam 908 mahallede 10 bin oluk ve 970 adet başlık yenileme işlemi yapıldı.