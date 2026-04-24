  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
ABB, 23 Nisan etkinlikleriyle çocukların sevincine ortak oluyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; Sincan Adalet Mahallesi’nde ikamet eden ailelerin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kutlamalar kapsamında 23 Nisan günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde “Çocuk Bayramı Konseri” gerçekleştirildi.

“ONLARI MUTLU ETMEK İÇİN YANLARINDAYIZ”

Yüz boyama ve iyi hissettiren sözler atölyesinin bulunduğu etkinlikte ayrıca; çocuklar balon, patlamış mısır, elma şekeri, nostaljik horoz şekeri ikramları ve çeşitli hediyelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu günü gönüllerince kutladı.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Şefi Rabia Karabulut, Adalet Mahallesi sakini çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgi şunları söyledi: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sincan Adalet Mahallesi’ndeki çocuklarla birlikteyiz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak çeşitli etkinlikler, ikramlar ve hediyelerle çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz. Çocukların bu özel gününde onları mutlu etmek için yanlarındayız.”

ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ TÜM SALONU COŞTURDU

Kutlamalar kapsamında; Kocatepe Kültür Merkezi’nde de “Çocuk Bayramı Konseri” gerçekleştirildi. Kent Orkestrası Şefi Zafer Gökçer yönetiminde düzenlenen konserde, solist Emre Kaya ve Gökçer Sanat Merkezi Çocuk Korosu eşsiz bir performans sergiledi. Birbirinden güzel şarkılara bayrakları ile eşlik eden onlarca çocuk, 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, “23 Nisan, dünyada çocuklara bayram armağan edilmiş tek ülke olmanın da gururunu büyük bir coşkuyla yaşadığımız çok özel bir gün bizim için. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üç günlük bir program hazırladık. Hafta sonu da Atatürk orman Çiftliği‘nde Atatürk çocukları Parkı’nda binlerce çocukla bir araya geleceğiz. Bütün Ankaralıları davet ediyoruz” dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkentli çocukların bayramlarını en güzel şekilde kutlayabilmeleri için hazırladığı etkinlikler, hafta sonu da devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü, eğlence dolu sahne gösterileri, atölye ve deneyim alanları, oyun ve spor etkinlikleri, yarışmalar ve sürprizlerle dolu 50’ye yakın etkinlik Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda çocukları bekliyor olacak.

12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikler için, Kızılay Zafer Çarşısı önünden gün boyu ring seferleri düzenlenecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
