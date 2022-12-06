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ABB 5 arsasını ihale yoluyla satışa çıkarıyor

ABB 5 arsasını ihale yoluyla satışa çıkarıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 tanesi Mamak, 2 tanesi ise Etimesgut ilçesinde yer alan toplam 56 bin 732 metrekarelik 5 arsasını ihale yoluyla satacak. 8 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışını sürdürüyor.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 3 tanesi Mamak Derbent ve 2 tanesi Etimesgut Eryaman ilçesinde yer alan 5 adet arsayı (ticaret, kentsel servis ve konut alanı) 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yöntemiyle satışa sunacak.

 ŞARTNAMELER EN GEÇ 8 ARALIK’A KADAR TESLİM EDİLEBİLECEK

Toplam 56 bin 735 metrekarelik 5 arsa kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak. Gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihale detaylarına https://www. ankara.bel.tr/ihaleler/detay/ 3117 adresinden ulaşabilecek.

Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi en geç 8 Aralık saat 11.00’e kadar (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi. No:5 Yenimahalle) Belediye Hizmet Binası’nın 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Toplam muhammen bedeli 407 milyon 53 bin 720 TL olarak belirlenen 5 adet arsa için teklif mektuplarının ise en geç 8 Aralık saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 7. kat) teslim edilmesi gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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