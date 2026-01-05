  1. Anasayfa
  4. ABB aile yaşamlarında da Başkentlilerin yanında

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı iş birliğiyle, mevcut aile yaşantısındaki bireylere yönelik seminer programları ile evlilik hazırlığında olan çiftlere özel “Evliliğe Sağlam Adımlar: Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanlık Grup Çalışması” hayata geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin aile yaşamlarını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. ABB ve TED Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Toplumsal Gelişim” seminerleri ile evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik “Evliliğe Sağlam Adımlar” programı tamamlandı. 6 haftalık program kapsamında sağlıklı iletişim, güçlü aile bağları ve bilinçli evlilik süreçleri hedeflendi.

6 HAFTA İKİ AYRI PROJE

6 hafta süren ve iki ayrı projeden oluşan programın ilk aşamasında, “Toplumsal Gelişim” seminerleri düzenlendi. Osmanlı, Şafaktepe, Harikalar Diyarı, Sincan, Demetevler ve Kuşcağız Kadınlar Lokalleri üyelerine, “Şiddetsiz İletişim”, “Aile İçi İletişim” ve “Sağlıklı Sınırlar” başlıklarında eğitimler verildi.

Programın ikinci aşamasında ise Ahmetler Kadınlar Lokali’nde, başvuru yoluyla projeye dâhil edilen evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik danışmanlık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, sağlıklı iletişim becerileri geliştirmeleri ve ortak yaşam hedeflerini bilinçli şekilde değerlendirmeleri amaçlandı.

ÇİÇEK: “SAĞLIKLI AİLE TEMELLERİ HEDEFLİYORUZ”

TED Üniversitesi’nde düzenlenen kapanış toplantısında konuşan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Kadın, aile ve çocuklarla ilgili olarak, bizlerden fayda sağlayan bireylerle ilgili farklı alanlarda çalışmalara devam ediyoruz. Ailelerin sağlıklı temel yapılarının olmasını ve bireylerin güçlü ilişkiler kurmasıyla ilgili farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışma da bu anlamda bizim çalışmalarımıza bir artı oldu ve biz de vatandaşın bizden taleplerini bir nebze olsun daha yakından takip etmiş olduk” dedi.   

ÇAĞILTAY: “TOPLUMSAL GELİŞİM BİRLİKTE ÖĞRENEREK GERÇEKLEŞİR”

TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ise üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Bu projelerde, üniversitelerdeki bilgi birikiminin gerçek ortamlarda insan hikâyeleriyle buluşması ve kuram ile uygulamanın birlikteliğini izleyerek sonuçlarını değerlendirme imkânı buluyoruz. Kadınlar, aileler ve evlilik yoluna çıkan çiftler de bilgiyle, farkındalıkla destekleniyor. Biz üniversite olarak şuna inanıyoruz; toplumsal gelişim birlikte öğrenerek gerçekleşir. Bu bağlamda da üniversite, akademi ve yerel yönetimler ile beraber el ele topluma dokunan, insanlara dokunan, ihtiyacı olan kişilere dokunan, bir takım güzel sonuçları olan bir projeyi de hayata geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı. 

ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
