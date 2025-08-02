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ABB Anadolu Bulvarı Gimat Alt Geçidi'ni genişletiyor

ABB Anadolu Bulvarı Gimat Alt Geçidi'ni genişletiyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde trafiği rahatlatmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Bulvarı ile Bağdat Caddesi’nin kesişiminde yer alan Gimat Alt Geçidi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında araç geçiş kapasitesi artırılarak ulaşım daha akıcı hâle getirilecek. Mevcut durumda 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli olarak hizmet veren Gimat Alt Geçidi, revizyon çalışmalarının ardından 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli hâle gelecek. Daha önce ASELSAN ile Yıldız Sanayi noktalarında hayata geçirilen kavşak projeleriyle Bağdat Caddesi üzerindeki trafik akışı çok daha konforlu, düzenli ve güvenli olacak.

Şehir içi ulaşımın kilit noktalarından biri olan Anadolu Bulvarı ile Bağdat Caddesi’nin kesişimindeki Gimat Alt Geçidi’nde genişletme çalışmalarına başlandı.

MEVCUT GEÇİŞ KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Şu anda 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli olarak hizmet veren altgeçit, yeni düzenlemeyle birlikte 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplamda 6 şeritli hâle getirilecek. Ayrıca, Anadolu Bulvarı güzergâhına 2 adet U dönüşü de eklenecek. Bu sayede hem akıcılık artacak hem de alternatif dönüş imkânı sunulacak.

Gimat Alt Geçidi’nde de çalışmaların tamamlanmasının ardından sürücülerin trafikte geçirdiği süre kısalacak, kent içi ulaşım daha konforlu ve hızlı hâle gelecek. Altgeçitte yapılacak düzenlemelerin, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltması hedefleniyor.

ASELSAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI İLE KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI

Ankara’da en çok trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerin başında yer alan OSTİM bölgesinin yükünü çeken Bağdat Caddesi’nde araç trafiği; ASELSAN ve Yıldız Sanayi alt geçitlerinin tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte önemli ölçüde rahatlamıştı.

Batıkent ile Demetevler bölgelerini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde inşa edilen köprünün altında oluşturulan 2 gidiş-2 geliş şeritten oluşan ve 750 metrelik yol çalışması sayesinde, toptancılar bölgesi ve GİMAT’a ulaşım çok daha konforlu, akıcı ve kesintisiz hâle geldi.

YILDIZ SANAYİ VE OSTİM ALT GEÇİT İLE BİRLEŞTİ

Bağdat Caddesi ile Uzay Çağı Caddesi kesişiminde bulunan alt geçit üzerinde yapılan 2 gidiş-2 geliş şeritten oluşan ve 600 metre uzunluğundaki kavşak düzenlemesiyle Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgeleri birleşerek her iki yöne kesintisiz trafik akışı sağlandı.   

BAĞLANTI YOLLARINDA DA İYİLEŞTİRME PLANI

Genişletme çalışmaları yalnızca altgeçitle sınırlı kalmayacak. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında, altgeçide bağlanan çevre yollar ve bağlantı noktalarında da trafik akışını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Çalışmalar süresince güzergâhta geçici yönlendirmeler yapılırken, ABB ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Proje tamamlandığında hem trafik güvenliği artacak hem de uzun vadeli ulaşımda sürdürülebilirlik sağlanacak.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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