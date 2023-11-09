ABB Atatürk ve şehitlerimiz için mevlit okutacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım 2023 günü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin anısına merkez ilçelerdeki camilerde Mevlid-i Şerif okutup lokma dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 85. yılında, vatanımızın özgürlük mücadelesinde büyük fedakârlıklar gösteren, gönüllerde ölümsüzleşen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri manevi hatıralarını yaşatmak için çeşitli etkinliklerle anacak.

Bu anlamlı günde, merkez ilçelerde bulunan 5 camide; Ulu önder ve tüm şehitleri sevgi, saygı ve minnetle anmak için Mevlid-i Şerif okutulacak ve lokma ikramında bulunulacak.

YAVAŞ’TAN DAVET

Mevlid-i Şerif programını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyuran ve tüm Başkentlileri davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına 10 Kasım günü saat 12.00'da Ankara genelindeki beş camide Mevlidi Şerif okutulacak ve lokma ikramı yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Başta Atamız olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünün 85. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek program şöyle;

-Hacı Bayram-ı Veli Cami: 10 Kasım saat 12.00

-Kocatepe Cami: 10 Kasım 12.00

-Melike Hatun Cami: 10 Kasım 12.00

-Eryaman Altay Cami: 10 Kasım 12.00

-Sincan Organize Sanayi Merkez Cami: 10 Kasım 12.00