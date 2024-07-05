ABB atıl bir alanı daha Başkent'e kazandırdı: SanAtölye kapılarını açtı

Sanata ve sanatçıya desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi’nde bulunan atıl alanı Başkentlilerin kullanımına kazandırdı. Sanata yenilik katmak isteyen sanatseverlere kapılarını açan SanAtölye’de; Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerine giriş sınavlarına hazırlık eğitimleri, resim, çini, keçe, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri bulunacak. Sanatseverler eğitim ve atölyelerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır kullanılmayan ve atıl durumda bulunan taşınmazlarını Başkente kazandırmaya devam ediyor.

Son olarak; Çayyolu Beytepe Mahallesi’nde kullanılmaması nedeniyle atıl duruma gelen bir taşınmaz Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda sanatın ve sanatçıların destekleneceği bir yer hâline getirilerek vatandaşların kullanımına kazandırıldı.

Kent Estetiği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları koordinesinde hayata geçirilen “SanAtölye” kapılarını sanatseverlere açtı.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi’ne kazandırılan SanAtölye’de; resim alanında Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerine giriş sınavına hazırlık eğitiminin yanı sıra resim, çini, keçe sanatı, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri bulunacak. Eğitim ve atölyelerden 7’den 70’e her vatandaş ücretsiz yararlanabilecek. Başkentli sanatseverler, SanAtölye sayesinde hem üretip yeteneklerini keşfedecek hem de sosyalleşme imkânı bulacak.

AMAÇ: HER YAŞTAN VATANDAŞI AYNI MASADA BULUŞTURMAK

Atıl durumdaki taşınmazda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş Örs, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve estetiğin daha geniş bir yer bulabilmesi için SanAtölye projesini başlattık. Bu kapsamda öncelikle bu atıl alanın tadilatını gerçekleştirdik. Atölyelerimizin tefrişatını tamamladık. Burada resim, heykel ve seramik gibi çeşitli sanat dallarında her yaştan vatandaşı aynı masada buluşturmayı amaçlıyoruz. Birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak SanAtölye Çayyolu’nu sanatseverlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sanatın çeşitli dallarıyla Başkentlileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Resim Eğitmeni Filiz Köksal ise “SanAtölye’mizin kapılarını açtık. Sanata yenilik katmak isteyen 7’den 70’e tüm sanatseverlere açıktır. Resim alanında Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine giriş sınavına hazırlık eğitimleri vereceğiz. Aynı zamanda çini, ahşap oyma, keçe sanatı, karakalem, ebru, deri işlemesi eğitimlerinden ücretsiz yararlanılabilecek. Başvuru yapmak isteyenler, atölyemize gelerek kayıt yaptırabiliyor. Tüm sanatseverleri atölyemize bekliyoruz” diye konuştu.