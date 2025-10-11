ABB: ''Başkan ve Özel Kalem Müdürü hukuken harcama yetkilisi değildir

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), "konser" soruşturmasına ilişkin bilgi notu paylaştı. Notta, ''Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü hukuken harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi değildir ve bu görevleri üstlenmeleri imkânı da bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ABB, "Konser Soruşturmasınıa İlişkin hukuki Sürecin Ek Bilgilendirme Notları" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "haklarında ön inceleme yapılanların gerek ön inceleme aşamasında gerekse soruşturma aşamasında, belediye tarafından düzenlenen konser etkinliklerinin benzer büyüklükte ve kapasitedeki özel sektör tarafından yapılan Tarkan Konseri ile Bakanlık tarafından yapılan Kültür Yolu Konseri maliyetleri ile karşılaştırılması talepleri göz ardı edildiği ve soruşturma yapılanlar hakkında lehe deliller toplanılmadığı" kaydedildi.

Notta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "görevi ihmal" iddiası ile İçişleri Bakanlığından ön inceleme yapılmasının talep ettiğinin öğrenildiği bildirildi.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama

1- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaları ihbar kabul ederek ABB tarafından 2021-2024 tarihleri arasında düzenlenen konserler ile ilgili olarak 12.11.2024 tarih ve 2024/15035 ihbar sayısı ile re'sen soruşturma başlatılmış ve hizmet alımlarının usulüne uygun olup olmadığı ve belediyenin zarara uğratılıp uğratılmadığı hususlarının araştırılması için İçişleri Bakanlığından talepte bulunulmuştur.

2- Bilahare Osman Gökçek tarafından İçişleri Bakanlığı’na vermiş olduğu şikayet dilekçesinde Sayın Mansur Yavaş hakkında;

* 2023 ve 2024 yıllarında ABB tarafından organize edilen konser ve etkinliklerdeki ödemelerin fahiş oranda yapılarak kamu zararına sebebiyet verdiği,

* Belediye Başkanı’nın konserlerle ilgili yaptığı basın toplantısında kamuoyuna yanlış bilgiler verdiği,

* Organizasyonlarda çalıştırılan personelle ve irsaliyelerle ilgili sahte dokümanlarla kamuoyunun yanıltıldığı,

* Seçim kampanyasını yürüten firmalara konser ihalelerini verdiği,

* Gerek konser ihalelerini yapan görevliler, gerekse ihaleleri kazanan firmaları korumaya yönelik çabalar içine girdiği,

İddialarında bulunmuştur.

3- İçişleri Bakanlığı tarafından “Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikler ile ilgili yukarıdaki iddialara istinaden ilgililer hakkında araştırma/ön inceleme yapılması” onayı verilmiş ve mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir.

4- Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, 31.01.2025 tarih ve 62/2, 119/5 sayılı Ön İnceleme Raporu ile 17.02.2025 tarih ve 62/3,119/6 sayılı Tevdi Raporu düzenlenerek İçişleri Bakanlığına sunulmuştur.

5- Mülkiye Müfettişleri tarafından 4483 sayılı Kanuna göre düzenlenen ön inceleme raporu ile ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen yüzlerce etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 32 adet konser ile ilgili olarak hizmet alımlarının mevzuata uygun olmadığı ve piyasa rayiçlerinin üzerinde gerçekleştiği iddiası ile olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Eski Başkan Vekilleri ve Şube Müdürlerinden oluşan 6 kamu görevlisi hakkında “görevlerini kötüye kullandıkları” kanaati ile soruşturma izni verilmesi talep edilmiş ve dosya Ankara Valiliğine gönderilmiştir.

6- Valilik tarafından adı geçen görevliler hakkında verilen soruşturma izni kararı, yapılan itirazlar üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenmiş ve kesinleşmiştir.

7- Kesinleşen kararı takiben dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, ancak savcılıkça herhangi bir somut bilgi ve belge ortaya konulmadan suçun vasfını değiştirerek ilgililer hakkında “nitelikli zimmet” iddiası ile 08.10.2025 tarihli iddianame düzenlenmiştir.

8- Esasen, mülkiye müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunda “görevin kötüye kullanıldığı” iddiası, kamu zararının oluştuğu gerekçesine dayanmaktadır.

Kamu zararı oluştuğu iddiası ise, mülkiye müfettişleri tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen “bir ilçe gençlik ve spor müdürü, bir defterdarlık muhasebe uzmanı ve bir il gençlik ve spor müdürlüğü memurundan” oluşan heyetin raporuna dayanmaktadır. Oysa kanun ile bilirkişi, “çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla adı geçenler, iddia konusunda görüş bildirecek nitelikte bilirkişi sayılamayacakları açıktır. Diğer yandan, adı geçen bilirkişiler, belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin niteliği, kapasitesi ve büyüklüğü dikkate alınarak benzer etkinlikler araştırılmadan rapor düzenlemiş olmaları raporun sağlıklı olmadığını göstermektedir.

Savcılık tarafından görevlendirilen, geçmiş dönemin kapatılan yolsuzluk dosyalarında da görev yapan bilirkişilerin ise, bu soruşturmada hiçbir araştırma yapmadan sadece mülkiye müfettişlerinin görevlendirdiği bilirkişilerin raporunu esas aldıkları anlaşılmaktadır.

Hakkında ön inceleme yapılanların gerek ön inceleme aşamasında gerekse soruşturma aşamasında, belediye tarafından düzenlenen konser etkinliklerinin benzer büyüklükte ve kapasitedeki özel sektör tarafından yapılan Tarkan Konseri ile Bakanlık tarafından yapılan Kültür Yolu Konseri maliyetleri ile karşılaştırılması talepleri göz ardı edilmiştir. Dolayısıyla soruşturma yapılanlar hakkında lehe deliller toplanılmamıştır.

9- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirli çevrelerin yürüttüğü iftira ve algı kampanya sonucunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ ve Özel Kalem Müdürü Nevzat UZUNOĞLU hakkında “görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal” iddiası ile İçişleri Bakanlığından ön inceleme yapılmasının talep ettiği yine aynı çevrelerden öğrenilmiştir.

Bu talep, hukuki değildir.

* İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ön inceleme onayında iddia konusu ile “ilgili tüm görevliler” hakkında soruşturma yapılması istenmiştir.

* Mülkiye Müfettişlerince yürütülen soruşturma sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün “ yazılı ve sözlü herhangi bir dahli tespit edilmemiş” ve “bu nedenle ifadelerine ya da bilgilerine dahi başvurulmamıştır .”

* Diğer yandan, Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen “iddianamede de görevin kötüye kullanıldığı ya da görevin ihmal edildiği yönünde herhangi bir somut delil, bilgi ve belge ortaya konulmamıştır.”

* 2021-2024 tarihleri arasında düzenlenen ve soruşturma konusu yapılan etkinlikler ile ilgili olarak gerek 2021-2022 ve 2023 Sayıştay Raporlarında ve gerekse 2021-2024 yıllarını kapsayan Mülkiye Müfettişleri Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporunda, incelenmesine rağmen mevzuata aykırılık ya da kamu zararına ilişkin bir bulgu yer almamıştır.

* Şeffaf ve hesap verilebilirliği esas alan yönetim anlayışının gereği olarak bu iddiaların belirli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alması üzerine derhal “ ABB Teftiş Kurulu Başkanlığına talimat verilerek araştırma ve soruşturma yapılması” sağlanmış ve düzenlenen raporda ise, herhangi bir suç ve kamu zararı tespiti yer almamıştır. Dolayısıyla görevin kötüye kullanıldığı ya da ihmal edildiği iddiası asılsızdır.

* Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü hukuken harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi değildir ve bu görevleri üstlenmeleri imkânı da bulunmamaktadır.

* Adli ve idari yargıda, somut olarak dahli tespit edilmeyen harcama yetkili olmayan görevlilerin sorumlu tutulamayacakları yönünde içtihat oluşmuştur. Önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetlerde imzası olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni dahi istenilmeden işleme konulmama kararı verilmiştir. (Örnek; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/87942 Soruşturma No, 2021/72887 Karar No).

* Benzer şekilde önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetlerde Belediye Başkanının imzasının olmadığı durumlarda doğrudan işleme konulmama kararı verilmiş ve yapılan itirazlar reddedilmiştir (Örnek; Danıştay 1. Dairesi 2022/427 E., 2022/594 K., Danıştay 1. Dairesi 2022/214 E., 2022/62 K. No)

* Özetle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lehe olan hiçbir hukuki düzenleme ile bilgi ve belge değerlendirilmeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ ile Özel Kalem Müdürü Nevzat UZUNOĞLU hakkında sadece “iddia konusu olayda DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ suçunun oluşturabileceği, bu nedenle haklarında görevlerini yapmakta ihmal gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi gerektiği” gibi soyut ifadelerle ön inceleme yapılması talep edilmiştir. Yukarıda özetlendiği üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ, üst yönetici olarak görevini yerine getirmiştir ve yapılan soruşturmada hiçbir kusur ve dahli tespit edilmemiştir. Özel kalem Müdürü Nevzat UZUNOĞLU’nun ise, görev tanımı hukuken açıktır ve bir daire başkanlığının iş ve işlemlerini amir olarak denetleme yetkisi bulunmamasına rağmen hangi gerekçe ile hangi görevini ihmal ettiği belirtilmemiştir.

10- Ankara Büyükşehir Belediyesinde geçmiş döneme ilişkin olarak “ülkemiz yolsuzluk tarihinin en ön sıralarda yer alan onlarca her türlü yolsuzluğa ilişkin suç dosyalarının üzeri örtülürken”, yürütülen algı ve iftira kampanyaları ile bu dönemde düzenlenen yüzlerce etkinlik içinde bayramlarda ve özel günlerdeki bazı konserler ile ilgili olarak idari ve adli makamların hemen harekete geçmesi düşündürücüdür.

11- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hukuka aykırı bu talebi ile “tozlu raflarda yıllarca bekletilen yolsuzluk dosyaları dururken soruşturmalarda seçici davrandığını” açıkça ortaya koymuştur. Siyasetin etkisi ile başlatılan bu girişim, örneklerini çokça gördüğümüz “iftiracı ve yalancı tanık yaratma sürecinin” ilk adımıdır.

12- Mansur YAVAŞ, sadece bir belediye başkanı değil, halkın gönlünde sevgiyle ve saygıyla yer alan bir devlet adamıdır. Bu kirli senaryo, halkın gücü ve “Ankara’da hâkimler var” anlayışı ile bozulacaktır.