ABB Başkanı Mansur Yavaş bu kez Karacaören'de vatandaşlarla buluştu

İlçe ilçe gezerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’nde muhtarlar, dernek başkanları, site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş, “Yerinde sorunları dinlemeyi ve sizlerle beraber olmayı seviyorum. Yüz yüze geldiğimiz zaman anında dertlere çare olabiliyoruz” dedi.

Başkentlilerle bir araya gelmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret ettiği ilçelerde muhtarlar ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyerek, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunuyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, son olarak Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtarlar, dernek başkanları, site yöneticileri ve vatandaşlarla buluşan Yavaş’a; ABB Özel Kalem Müdürü Yüksel Arslan, ABB Meclis üyeleri ve ABB bürokratları eşlik etti.

Karacaörenli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“SİZLERE HESAP VERELİM DİYE UĞRAŞIYORUZ”

Muhtarların, site yöneticilerinin ve apartman sakinlerinin sorunlarını tek tek dinleyen ve taleplerini not alan Yavaş, bütün daire başkanlıklarıyla hizmete hazır olduklarını belirterek, “Kim nereye oy verdi diye bakmadan, Ankara’nın sorunlarını tespit ettik. Önce sağlık dedik… Birçok yerde kanalizasyon açıktan akıyor, birçok yerin suyu yok. Oralardan başlamak suretiyle Ankara’yı imar etmeye çalışıyoruz. Her yere yetişmeye çalışıyoruz, elimizden geldiğince her yere hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Yavaş, ”Yerinde sorunları dinlemeyi ve sizlerle beraber olmayı seviyorum. Yüz yüze geldiğimiz zaman anında dertlere çare olabiliyoruz. Bu şekilde yüz yüze olup sizlere de hesap verelim diye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.