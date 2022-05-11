ABB Başkanı Mansur Yavaş işitme engelli yüzücü çocuklarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spordan sanata kadar birçok alanda dezavantajlı gruplara yönelik özel projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, EGO Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle işitme engelli çocuklar için başlatılan yüzme kursunu ziyaret etti. Yavaş, 23 Nisan’da başkanlık koltuğunu devrettiği minik Esila’yı yüzme kursuna başladığı ilk gününde de yalnız bırakmadı.

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, spordan sanata birçok alanda dezavantajlı gruplara yönelik özel projelere de imza atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Başkent’te yaşayan işitme engelli çocuklar için başlatılan yüzme kursunu ziyaret etti.

ABB BAŞKANI YAVAŞ KURSA YENİ BAŞLAYAN MİNİK ESİLA’YI DA YALNIZ BIRAKMADI

Yenimahalle Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde yüzme eğitimi alan 6-12 yaş arasındaki işitme engelli çocukları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün ile ziyaret eden Yavaş, yüzme kursuyla ilgili detaylı bilgi aldı.

23 Nisan’da başkanlık koltuğuna oturttuğu ve tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı işitme engelli minik Esila’yı yüzme kursuna başladığı ilk gününde de yalnız bırakmayan Yavaş, kursa devam eden işitme engelli diğer çocuklarla da yakından ilgilendi.

ŞİİRLİ KARŞILAMA

İşitme engelli Nisanur Erol’un Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirini okuyarak karşıladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisini ve arkadaşlarını ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Esila Alparslan da düşüncelerini, “Yüzme kursuna bugün başladım. Hocam bana burada yüzmeyi öğretiyor. 23 Nisan’daki isteğimi kırmayarak Büyükşehir Belediyesinde ‘Şiir Gibi Şehir’ uygulaması başlattığı için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum’’ sözleriyle dile getirdi.

İşitme engelli çocuklar arasından milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten EGO Spor Kulübü Yüzme Eğitmeni Seda Artuç ise şöyle konuştu:

“Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde Esila ve arkadaşlarına yüzme eğitimi veriyoruz. Onlara bu yolda ışık olabilmek benim için gurur verici. Aynı zamanda eğitimlere gülerek gelmeleri, velilerinin de aynı şekilde özveride bulunması bizleri daha da motive ediyor. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

EGO Spor Kulübü, eylül ayına kadar devam edecek yüzme kursunu Mamak, Sincan ve Batıkent ilçelerinde de açmayı planlıyor.