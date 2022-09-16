ABB Başkanı Mansur Yavaş OSTİM sanayicileriyle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde OSTİM Kooperatifleri ve Kümelenmeleri Yönetim Kurulları, OSTİM Teknik Üniversitesi temsilcileri ve çok sayıda sanayici iş insanları ile bir araya geldi. Yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı toplantıda sorun ve talepleri tek tek dinleyen Yavaş, “buradaki ekonomi ve sanayi ne kadar güçlü olursa, Ankara’nın ve ülkemizin kalkınmasına o kadar katkısı olur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaflık, katılımcılık ve ortak akıl anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde OSTİM Kooperatifleri ve Kümelenmeleri Yönetim Kurulları, OSTİM Teknik Üniversitesi temsilcileri ve çok sayıda sanayici ile bir araya geldi. Yoğun ilgi ile karşılaşan Yavaş, yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı toplantıda sorun ve talepleri tek tek dinleyerek, ilgili daire başkanlarına yönlendirdi.

YAVAŞ: “BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim döneminde gezdikleri yerleri tekrar gezdiklerini belirttiği konuşmasında, “Yerinde görüp, yerinde dinlediğiniz zaman sorunları belirlemeniz daha kolay oluyor. Alacağımız kararları alırken anket yapıyoruz. En önemli iddia edeceğim şeylerden bir konu ise hiçbir zaman ilçede, beldede veya bir toplulukta insanların verdiği oya göre veya başka bir özelliğine göre ayırma gibi bir durumumuz yok. Birinci önceliğimiz insan sağlığı ve belediyemizin yapması gereken acil şeylerdir” diye konuştu.

“ANKARA EKONOMİSİNİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ”

“Katılımcılık, şeffaflık ve ortak akılla belediyeyi yöneteceğimize gönüllü olacağımızı söylemiştik” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Kırsal kalkınma konusunda da çalışmalarımız var. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunduk. 3,5 yılda yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 33 bin çiftçi ile direkt ilişki kurduk ve 4,5 milyara yakın gelir elde etmelerini sağladık. Organize sanayi bölgeleriyle bizden önce de protokol yapılmıştı. Biz de protokol yaptık. Bütün organize sanayi bölgelerinin asfaltlarına katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık 14 milyon 596 bin asfalt yama çalışması yapılmış. 57 bin ton asfalt çalışması 50 milyon TL civarında. Toplam 74 bin ton OSTİM’e asfalt sermişiz. Eğer buradaki ekonomi ve sanayi ne kadar güçlü olursa Ankara’nın kalkınmasına ve bu ülkenin kalkınmasına o kadar katkısı olur. Bizlerin faydası da istihdam açısından... Sizlerin kalifiye yetişmiş elemana ihtiyacınız var. Bizim kariyer merkeziyle iş birliği yaparsanız işinize yarayan elemanları istihdam edebilirsiniz. 3 tane bilişim merkezi açtık. Birisi Dikmen Techbridge diğeri ise Bilkent Üniversitesi ile de protokol imzalıyoruz ve Türkiye’nin ilk yerel yönetim tekno merkezini açıyoruz. Bilişim konusunda çok çok ileriye gittik. Biz de Ankara ekonomisinin kalkınması ve dışa bağımlılığın ortadan kalkması için çalışmaları sürdürüyoruz. Seçimlerden önce şeffaflık, katılımcılık ve ortak akılla yöneteceğimize gönüllü olacağımızı söylemiştik. Her türlü soruyu sonuna kadar sorabilirsiniz. Birebir soruları yanıtlamakta biz kendimize güveniyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.”

AYDIN: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLGİSİYLE SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Mansur Başkan’ımız sorunları, dertleri ve ihtiyaçları kendi yerinde dinlemek için buradalar. Büyükşehir Belediyesinin ilgisi ve sanayiye gösterdiği bu yakınlıkla sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum. Bugün burada bize bu fırsatı tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuşurken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise şöyle konuştu:

“Yerel yönetimlerle ilgili zor bir sınavdan geçiyorlar. Yerel yönetimler olarak biz de bu sıkıntılara çare olmaya çalışıyoruz. Tabii ki sanayi ülkemiz için önemli. Hizmet sektöründe, hayvancılıkta, sanayide üretmezsek, ülkeyi kalkındırmanız mümkün değil. Eğer üretirsek yabancılara muhtaç olmayız. OSTİM’DE çok değerli hizmetler yapıldı. Biz de Yenimahalle Belediyesi olarak yapılması gerekenleri yapmaya ve sorunları çözmeye çalışıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet toplantının ardından OSTİM Teknopark’ı ziyaret etti.