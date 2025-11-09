  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı...

Milletimizin büyük kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yılında rahmet, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyorum.

Atatürk, yalnızca bir lider değil, bir milletin yeniden var oluş iradesidir. O, bize özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın yolunu göstermiş; milletine olan inancıyla karanlık günleri aydınlığa çevirmiştir.

Bugün bizlere düşen, onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bu ülkeyi adaletle, liyakatle ve sevgiyle yönetmektir. Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i yaşatmak; gençlerimize umut, kadınlarımıza güç, milletimize onurlu bir gelecek sunmakla mümkündür. 

Başkent Ankara, onun mirasının simgesidir. Kurtuluşun, direnişin ve yeniden doğuşun başkenti olarak; her adımda Atatürk’ün izini taşımaktadır. Bizler de bu emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını daha aydınlık kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Her 10 Kasım, bir yas günü değil; onun düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günüdür. Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmak, milletimizin en büyük borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağına olan inancımı yineliyorum.

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor … Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor … Parfüm fabrikasındaki faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi Parfüm fabrikasındaki faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi 10 ilde 5.8 milyar liralık operasyon: 79 gözaltı 10 ilde 5.8 milyar liralık operasyon: 79 gözaltı Kasırga şehri savaş alanına çevirdi: 6 ölü, 750 yaralı Kasırga şehri savaş alanına çevirdi: 6 ölü, 750 yaralı Yangın kurbanları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Yangın kurbanları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Laptop'u bomba gibi patladı; neye uğradığını şaşırdı Laptop'u bomba gibi patladı; neye uğradığını şaşırdı Ispanak sanıp yedikleri ot 11 kişilik aileyi zehirledi Ispanak sanıp yedikleri ot 11 kişilik aileyi zehirledi Hastaneden kaçan polis memuru kayıplara karıştı Hastaneden kaçan polis memuru kayıplara karıştı Bahçe temizliği faciayla bitti Bahçe temizliği faciayla bitti İstanbul'un göbeğinde görülmemiş vahşet: Genç kadını alev alev yaktılar! İstanbul'un göbeğinde görülmemiş vahşet: Genç kadını alev alev yaktılar!
Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Türkiye'nin sonbahar manzarasıyla büyüleyen cennetine ziyaretçi akını Türkiye'nin sonbahar manzarasıyla büyüleyen cennetine ziyaretçi akını Galatasaray'a Kocaeli deplasmanında soğuk duş: Yenilmezlik serisi sona erdi! Galatasaray'a Kocaeli deplasmanında soğuk duş: Yenilmezlik serisi sona erdi! Karakola gidip ''Evime hırsız girdi'' dedi, gerçek başka çıktı Karakola gidip ''Evime hırsız girdi'' dedi, gerçek başka çıktı Düğüne 2 hafta kala korkunç son! Bıçaklanarak öldürüldü Düğüne 2 hafta kala korkunç son! Bıçaklanarak öldürüldü Direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti Baraj suları çekildi, tarihi köprü gün yüzüne çıktı Baraj suları çekildi, tarihi köprü gün yüzüne çıktı Adalet Bakanı Tunç'tan ''Demirtaş'' açıklaması Adalet Bakanı Tunç'tan ''Demirtaş'' açıklaması