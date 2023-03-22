ABB Başkanı Yavaş Hatay'da depremzede vatandaşların yardımına koşan motokuryeleri ağırladı

6 Şubat’ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için gönüllü yardıma koşan Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Çalışmalarından dolayı motokuryelere teşekkür eden Yavaş, “Hiç kimsenin aklına gelmeyen, akıl edemediği şeyleri siz yaptınız. Oradaki depremzedelerin umudu oldunuz” dedi.

6 Şubat günü yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a giderek, depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışan motokuryeler ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

ABB Başkanı Yavaş, Başkentli Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği Başkanı Aydın Teke ve gönüllü motokuryeleri Başkanlık Makamı’nda kabul etti.

“DEPREMZEDELERİN UMUDU OLDUNUZ”

Hatay’da yaptıkları çalışmalardan dolayı motokuryelere teşekkür eden Yavaş, “Kendiliğinizden hareket etmeniz çok değerli ve Ankaralılar adına da çok teşekkür ediyorum” dedi. Motokuryelerle pandemi döneminde de iletişim olduklarını hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Yavaş, şunları kaydetti:

“Hatay’a gittiğimizde trafikten girilmiyor, çıkılmıyor… Tam bu zamanda sizler kendiliğinizden yani bizim organizasyonumuz olmadan oraya gitmeniz gerçekten gözlerimizi yaşarttı. Hiç kimsenin aklına gelmeyen, akıl edemediği şeyleri siz yaptınız. Oradaki depremzedelerin umudu oldunuz ve acil ihtiyaçlarını götürdünüz. Ankara halkı ve Türkiye size minnettar çok teşekkür ediyorum hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

TEKE: “ORADA BİZİ AÇIKTA BIRAKMADINIZ”

300 motokurye olarak yola çıktıklarını söyleyen Başkentli Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği Başkanı Aydın Teke ise şu açıklamalarda bulundu:

“Daha önce pandemi dönemindeki yardımlarınızdan dolayı zaten sizinle iletişim halindeydik. Böyle zor durumlarda devamlı el uzatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Orada bizi açıkta bırakmadınız. Kalacak yer temin ettiniz. Benzine kadar her şeyi sağladığınız için biz teşekkür ederiz. Buradan giden, ‘nerede yatacağım, nerede kalacağım’ demedi. Sordukları zaman biz arkamızda koskocaman Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mansur Başkan’ımızın olduğunu hissettirdik.”