ABB Başkanı Yavaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Kurban Bayramı yayınladığı tebrik mesajı:

Milletimizi manevi iklimiyle saran ve ortak ruhla kaynaştıran bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Büyükşehir Belediyemiz; kentimizde huzurlu ve güvenli bir bayram geçirilmesi için tüm çalışmaları gerçekleştirdi. Bayram öncesinde hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini uyguladık. Mezarlıklar başta olmak üzere kentimizin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Zabıta güçlerimiz kent genelinde hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram boyunca da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. EGO otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik ücretsiz olarak hizmetlerini sürdürecek. Mezarlık ziyaretleri için ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ring seferleri düzenleyeceğiz. Başkent 153, Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, ANFA Güvenlik ve ASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecek.

Sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının tazelendiği bayram vesilesiyle büyüklerimizin ellerinden, yarınlarımızın umudu gençlerimizin gözlerinden öpüyor; birlik ve beraberlik şuurunun hoşgörüyle pekiştiği nice bayramlarda birlikte olmak umuduyla tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.

MANSUR YAVAŞ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI