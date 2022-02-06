ABB, Başkentli muhtarları dinlemeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde ''ortak akıl'' ilkesi doğrultusunda tüm toplum kesimleriyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının düzenlediği ''Muhtarlar Müzakere Ediyor'' programının ikincisi Ayaş’ta gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde ‘ortak akıl’ ilkesiyle hareket ederek talep ve ihtiyaçları doğru ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu amaç doğrultusunda başlatılan ‘‘Muhtarlar Müzakere Ediyor’’ programının ikincisi Ayaş’ta düzenlendi.

MÜZAKERE TOPLANTILARI YIL BOYU DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yıl boyu devam edecek olan toplantılarda mahalle ve bölge sorunları masaya yatırılacak.

ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri, Kent Estetiği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerinin de yer aldığı ve ikincisi Ayaş’ta düzenlenen toplantıya katılan muhtarlar, asfalttan altyapıya kaldırımdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunları birinci ağızdan iletme fırsatı buldu.

MUHTARLARLA ÇÖZÜM ODAKLI DİYALOG SÜRECİ

Başkent’te toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini belirten ve bu doğrultuda ‘‘Muhtarlar Müzakere Ediyor’’ programı düzenlediklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Ayaş’ta düzenlenen programda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün burada Keçiören, Pursaklar, Akyurt ve Evren muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Belediyemizin ilgili birim yöneticileri ile birlikte toplantıyı 3 kısımda gerçekleştireceğiz. Ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Ayaş’ta düzenlenen programa katılarak muhtarların taleplerini dinleyen ve çözüm odaklı diyalog sürecinin önemine dikkat çeken Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu da “Muhtarlarımızla yüz yüze görüşerek onların sıkıntılarını ve onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi göstermek için bugün bir araya geldik. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kimseyi ayırt etmeden elimizden geldiğince herkese ulaşmaya devam ediyoruz’’ dedi.

HEDEF DAHA KALİTELİ HİZMET

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a daha kaliteli hizmet sunabilmek sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağladığı desteklerden dolayı teşekkür eden Başkentli muhtarlar ise düzenlenen program sayesinde sorunlarını ve taleplerini doğrudan iletme şansı bulduklarını şu sözlerle ifade ettiler:

-Hasan İnal (Akyurt Elecik Mahalle Muhtarı): “Mahallemizde eksiklikleri ve taleplerimizi iletmek için bugün Ayaş’a geldik. Toplantı güzel geçiyor. Belediye yetkilileri isteklerimizi tek tek not etti. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

-Alattin Öztaş (Evren İbrahimbeyli Mahalle Muhtarı): ‘‘Muhtarlar Müzakere Ediyor programı çok güzel ve faydalı. Belediye yetkililerine taleplerimizi iletme fırsatı bulduk.’’

-Hatice Çalışkan (Keçiören Çiçekli Mahalle Muhtarı): ‘‘Muhtarlar Müzakere Ediyor programı çok güzel ve verimli bir şekilde geçti. 5 dönemdir muhtarlık yapıyorum böyle bir toplantıya ilk kez katılıyorum. Belediye yetkilileri sorunlarımızı ve taleplerimizi dinledi ve not aldı. Bu toplantıları devamını diliyorum ve bizlere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Sultan Bilecen (Keçiören Şehit Kubilay Mahalle Muhtarı): ‘‘Mahallemizin sorunlarını, eksiklerini bugünkü toplantıda dile getirdik. Toplantı çok verimli geçti ve memnun kaldım. Bu tarz toplantıların devamını diliyorum.”