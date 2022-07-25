ABB Başkentlileri tarihi yolculuğa çıkarıyor: Ankara Miras Şantiye Gezileri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını Başkentlilerin ziyaretine açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihine ve kültürüne sahip çıkan projelere imza atmayı sürdürüyor. ABB’nin turizmi canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “Ankara Miras Şantiye Gezileri”nin ilkine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Restorasyon çalışmaları devam eden Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi’ndeki şantiyelere düzenlenen ücretsiz gezi programına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz” dedi.

“Ankara Miras Şantiye Gezileri” uygulamasının ilkine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ücretsiz düzenlenen gezide Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyelerini yerinde gezerek bilgi aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yeni uygulamayı, “Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz. ‘Ankara Miras Şantiye Gezilerimize’ katılan vatandaşlarımız Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi restorasyon çalışmalarımızı uzman rehberler eşliğinde yerinde inceliyor” sözleriyle duyurdu.

ÖDEMİŞ: “ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI DAHA GÖRÜNÜR VE BİLİNİR HÂLE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ uygulaması ile kentin tarihi ve kültürel miras bilincini artırmayı ve bütün bu arkeolojik çalışmaların Başkentliler tarafından daha görünür ve bilinir hâle getirmeyi istediklerini belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu:

“Ankara’daki var olan tarihi ve kültürel arkeolojik varlıkların restore çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyoruz. Bütün bu arkeolojik çalışmaları Başkentliler tarafından daha görünür ve bilinir hâle getirmeyi hedefliyoruz. Projeyle Başkent turizmine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz. Ankara tarihte büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli bir kent. Kurumsal sayfamızda gezi duyurusunu yaptık. Temmuz ayında 2 ve ağustos ayında da 2 programımız var. Kontenjan şimdilik 20 kişi. Geziye daha fazla kişinin katılabilmesi için programımızı revize ediyoruz. Sevindirici olan şu; kısa sürede kontenjan doldu ve bu da ilginin yoğun olduğunu gösteriyor. Gezi esnasında Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi içerisindeki tarihi ve Osmanlı yapılarının restorasyon çalışmalarını gezdiriyoruz. Uzman arkadaşlar gezi esnasında bilgilendirme yapıyor. Gezide küçük ikramlar ve hediyeler de veriyoruz. Hem gezerek hem de eğlendirerek Ankara’nın tarihini anlatmış ve tanıtmış oluyoruz.”

TARİHE YOLCULUK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şantiye gezisine yoğun ilgi gösteren vatandaşların restorasyon çalışmalarına ilişkin sorularını da tek tek yanıtladı.

Şantiye gezilerine katılan vatandaşlar; restorasyon çalışmalarındaki izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:

-Emre Cebeci: “Büyükşehir Belediyesine böyle bir etkinlik düzenlediği için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gri şehir Ankara'yı renklendirmek adına yapılan bu çalışmadan oldukça memnun kaldım. Özellikle hem Ankara hem de Türkiye'deki ilk Arkeopark olacağı için bir Ankaralı olarak çok gurur duyuyorum. Herkesin Ulus, Ankara Kalesi ve çevresini gezmesini ve bu tarihi yapıları keşfetmesini öneriyorum.”

-Hülya Çakır: “Restorasyon çalışmasını yerinde görmek çok faydalı oldu. Şantiyede görevli arkadaşlar da çok özenli çalışıyorlar bu benim çok hoşuma gitti. Eserler korunmuş, dikkat ediliyor ve uzmanlar başında duruyor. Gezi duyurusunu da sosyal medyadan gördüm ve ilgimi çekti, iyi ki gelmişim.”

-Efe Can Tanrısever: “Tarih bölümü öğrencisiyim. Özellikle Antik Roma üzerinde yoğunlaştığım bir çalışma yürütüyorum. Ankara için tarihi yapıları Ankara’ya kazandırmak ve turizmi etkilemek için çok önemli bir çalışma olduğunu gördüm. Arkeopark’ta çıkan bizim kültlerimiz ülkemiz ve Ankara için çok değerli. Bu projede emeği geçen ve tarihi yapıları gezmemize imkân tanıyan Büyükşehire teşekkür ediyorum.”

Başkentlileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; 30 Temmuz, 13 ve 20 Ağustos 2022 tarihlerinde de Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’ta saat 11.00-12.00 saatleri arasında Ankara Kalesi’ne ise 13.00-14.00 saatleri arasında şantiye gezisi düzenleyecek.