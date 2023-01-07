ABB Belek Ankara ile Başkenti tanıtmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenerek belgelenmesi amacıyla hayata geçirdiği Bellek Ankara projesi devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan bilgi panoları Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı, Eski Hükümet Meydanı ve Eski Tren Garı Meydanı’na yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kent kimliği oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’daki üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla “Bellek Ankara” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Ankara’nın değerlerinin tanıtıldığı bilgi panoları (totem) hazırlanarak, tarihi kent merkezlerine yerleştirildi.

TOPLAM 6 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

Ankara kent tarihinin ve değerlerinin daha bilinir olması amacıyla geliştirilen projede; eserlere özel olarak tasarlanan Türkçe ve İngilizce bilgilerin yanı sıra mekândaki önemli yapıların gösterildiği harita ve gece aydınlatması gibi birçok özelliği olan totemleri hazırlandı.

Hazırlanan panolar Ankara Kalesi Saat Kulesi Kapısı, Ankara Kalesi içi, Hacı Bayram Camisi önü, Hacı Bayram Meydanı Augustus Tapınağı önü, Eski Hükümet Meydanı Julianus Sütunu ve Eski Tren Garı Meydanı olmak üzere toplam 6 noktaya yerleştirildi.

KAREKOD UYGULAMASI İLE DETAYLI BİLGİYE ULAŞILIYOR

Bilgi panolarına yerleştirilen karekod özelliği sayesinde vatandaşların söz konusu değer ya da mekâna dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğini belirten ABB Bellek Ankara Proje Koordinatörü Müge Cengizkan şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Başkent, Hacettepe ve ODTÜ’den aldığımız desteklerle yürüttüğümüz Bellek Ankara projesinin ürünlerinden biri de Bellek Ankara totemleri. Bu totemler proje kapsamında özel olarak tasarlanan gece de aydınlatma özelliği olan bilgi panoları… Üzerinde panonun yerleştirildiği kentsel mekâna ilişkin Türkçe ve İngilizce olmak üzere bilgiler ve bu mekândaki önemli yapıları gösteren bir harita yer alıyor. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler içinde üzerinde bir karekod bulunuyor ve okutulduğunda projenin web sitesine yönlendirerek daha ayrıntılı bir okuma yapılabilmesini sağlıyor. Bu totemler projenin ilk etabında kentin 6 önemli noktasına yerleştirildi ve projenin devamında da sürdürmeyi planlıyoruz.”

BAŞKENTLİLERDEN UYGULAMAYA TAM NOT

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent tarihinin önemli yapılarının daha yakından tanınması için hazırlattığı totemleri inceleyen ve uygulamaya tam not veren Başkentliler, şöyle konuştu:

-Veli Ümit Bayraktar: “Ankara Kalesi’ne gelmeden önce araştırmalar yapmıştım ama bir sürü kaynak var ve insanlar her türlü bilgiye güvenemiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu bilgi panolarını daha güvenilir buldum ayrıca içerisinde harita bilgisinin bulunması da çok önemli ve de güzel bu harita yöntemiyle pek çok noktayı da öğrenmiş oldum.”

-Osman Tekin Güzel: “Ankara Kalesi’ne iki yıldır giden birisiyim. Totemlere baktıktan sonra Ankara Kalesi içerisinde görmediğim ve bilmediğim noktaların olduğunu fark ettim.”

-Raif Çıkır: “Ankara Kalesi’ne getirdiğimiz misafirlerimiz özellikle yabancılar, İngilizce olarak yazılan bilgiler sayesinde bilgi sahibi olabiliyor. Bu çok önemli bir hizmet… Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Dilara Yaldız: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent tarihini anlatan bilgileri üstelik hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlamasını yerinde buldum. Daha önce buralar çok boştu. Bu bilgi panoları sayesinde buralar daha toplu görünüyor.”

-Meserret Karahan: “Ankara Kalesi’ne gelen turistlerin Ankara’mızı daha yakından tanıması için İngilizce olarak hazırlanması çok doğru ve yerinde bir karar… Uygulamayı çok beğendim.”