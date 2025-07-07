ABB, Çamlıdere'deki göletin kapasitesini üç katına çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çamlıdere Avdan’da hem hayvanlar için su sağlayacak hem de yangınlara karşı önlem olacak göletin kapasitesini üç katına çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsalda üreticiyi yalnız bırakmıyor. Çamlıdere Avdan Mahallesi muhtarının talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara nefes aldıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Avdan’da vatandaşlar için büyük önem taşıyan hayvan içme suyu göleti, hem rüsubattan temizleniyor hem de kapasitesi tam üç katına çıkarılıyor.

KAPASİTESİ 21 BİN METREKÜPE ULAŞACAK

ABB ekiplerinin 1 dozer, 1 paletli ekskavatör, 1 looder, 1 silindir ve 2 kamyonla sürdürdüğü çalışmalar sonrası 7 bin metreküplük hayvan içme suyu göleti, 21 bin metreküpe ulaşacak. Proje, aynı zamanda bölgenin orman köyü olması nedeniyle olası yangınlara karşı da kritik bir su kaynağı olacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Harita Teknikeri Alper Düşmez, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“7 bin metreküplük su kapasitesine sahip olan bu göletimizi yaklaşık 3 haftalık çalışma ile 21 bin metreküpe ulaştırarak 3 katına büyütmeyi hedefliyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak hayvancılıkla uğraşan ve orman köylerimizde, yangınlarda güvenilir su ihtiyacının yüksek olduğu bu bölgelerde kış aylarında yağan yağış ve kar yağışlarından biriken suları hasat ederek, bu bölgelerimizde biriktirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.”

MUHTAR MEMNUN: “KISA BİR SÜREDE CEVAP GELDİ”

Avdan Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya gölet için başvurmuştum, başvuruma da kısa bir sürede cevap geldi. Buradaki amacımız zaten kırsal bir köy olduğumuz için hem hayvan sulama hem de geçmişte yaşamış olduğumuz bir yangın için su alma. Zaten biz orman köyüyüz. Orman köyü olduğumuz için yangın olayı da istemesek de oluyor, bunun için de göletimizin kapasitesi mevcut göletimizin kapasitesinin üç buçuk katına çıkmış oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum. Köylüm ve ben son derece memnunuz” diye konuştu.