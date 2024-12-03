ABB, Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimlerini açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimlerini açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; engelli bireylerimiz ve aileleri için yeni fırsatlar yaratmaya, yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, ihtiyaçların karşılanması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında Öveçler Vadisi içinde, Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimleri açıldı.

Merkez içerisinde; mola evi, zihinsel engelli merkezi, psikolojik danışmanlık hizmeti, fizyoterapi odaları, duyu bütünleme odaları, oyun odaları, resim atölyesi, el sanatları atölyesi, bireysel terapi odaları, grup terapi odaları, dil terapisi, bilgisayar odası, kütüphane, sinema ve konferans salonu ile engelsiz kafe gibi donatıları barındırıyor.

“ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Mola Evi’nin açılış töreninde konuşan Yavaş, bu projelerin Ankara’yı daha eşit, kapsayıcı ve yaşanabilir bir şehir hâline getirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, yalnızca onların değil, hepimizin hayatını zenginleştirir. Onların karşılaştığı zorlukları aşmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak, hepimizin sorumluluğudur” diyen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettiklerinin, engelli bireyler ve aileleri için yeni fırsatlar yaratmaya, yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Başkan Yavaş, engelli bireylerin yeteneklerini geliştirebildikleri, ailelerin rahat nefes alabildikleri bir yaşam alanı olarak hizmet verecek olan tesisle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Mola Evi: 3-6 yaş arası engelli çocuklara saatlik bakım hizmeti ile ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için destek sağlıyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik: Bireysel ve grup terapileri ile aileler ve çocuklara rehberlik ediliyor. Fizyoterapi ve Duyu Bütünleme: Çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek özel odalar sunuluyor. Sosyokültürel Alanlar: Resim, el sanatları atölyeleri, kütüphane ve sinema salonları gibi alanlar, çocukların sosyal hayatla bağını güçlendirecek. Spor ve Oyun Alanları: Özel tasarlanmış alanlarda çocuklar hem eğlenecek hem de fiziksel sağlıklarını ve özgüvenlerini artıracak. Bunun yanı sıra Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi sayesinde çocuklarımız, özel olarak tasarlanmış spor ve oyun alanlarında hem eğlenecek hem de fiziksel sağlıklarını ve öz güvenlerini artıracak.”

Ailelere yönelik hizmetlere de değinen Yavaş, “Saatlik bakım hizmetiyle ailelerimize nefes alacak bir zaman dilimi sunacağız. Kişisel gelişim seminerleri ve eğitimler düzenleyeceğiz. Sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerimizi yalnız olmadıklarını hissettirecek güçlü bir dayanışma ağıyla buluşturacağız” diye konuştu.

Yakın gelecekte hayata geçirilecek diğer projeler hakkında da bilgi veren Yavaş, şunları kaydetti:

“Görme Engelliler Müzesi: TÜBİTAK destekli projede görme engelli bireyler için kültürel zenginlikleri deneyimleme imkânı sunulacak. Otizm Yaşam Merkezi: Yenimahalle Ergazi’de 10.000 metrekare alanda inşa edilen merkez, sanat atölyelerinden terapi havuzlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve sosyal hizmetler sunacak.”

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI DAHA KOLAY VE KALİTELİ HÂLE GETİRMEK İÇİN ÇEŞİTLİ PROJELERE İMZA ATTIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay ve kaliteli hâle getirmek için çeşitli projelere imza attıklarını dile getiren Yavaş, yapılan hizmetlerle ilgili şunları sıraladı:

“Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’miz aracılığıyla; ev temizliği hizmeti, asansörlü araç hizmeti, ev bakım onarım hizmeti, evde sağlık hizmeti, psikolog hizmeti, sosyal kayıt hizmeti, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, manuel ve akülü tekerlekli sandalye bakım onarım hizmeti, berber hizmeti, hasta bezi dağıtım hizmeti, tekerlekli sandalye teslim hizmeti, akülü tekerlekli sandalye teslim hizmeti, havalı yatak teslim hizmeti, hasta yatağı teslim hizmeti, akülü tekerlekli sandalye akü teslim hizmeti verilmiştir. Çayyolu Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’miz aracılığıyla 128 öğrencimize hizmet verilmiştir. Gençlik Parkı Engelliler Lokali’mizde 560 üyeye toplamda hizmet verilmiştir. Kuşcağız Engelliler Lokali’mizde 115 üyeye hizmet verilmiştir. Elvankent Engelliler Lokali’mizde 72 üyeye hizmet verilmiştir. Mola Evleri’miz aracılığıyla engelli çocuklarımıza 420 kez hizmet verilmiştir.”

“HER BİREYİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ”

“Projeleri hayata geçirirken, öncelikli hedefimiz, engelli bireylerin ve ailelerinin daha eşit bir yaşam standardına sahip olmasıydı” diyen Başkan Yavaş, “Bu tür projeler yalnızca bir başlangıçtır. Şehrimizin her köşesinde, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak, onlara fırsatlar sunacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü bir toplum, her bireyine değer veren, onun potansiyelini ortaya çıkarmak için çaba harcayan bir toplumdur” dedi.