ABB ev sahipliğinde Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı

Başkentlilerin Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmeleri amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi. Sağlık İşleri, Zabıta ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıklarının yanı sıra ilçe belediyelerinden de görevlilerin katıldığı toplantıda; kent genelinde alınacak tedbirler konuşuldu.

Toplum sağlığını önceleyen çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri amacıyla Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

AMAÇ: ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI TEHDİTLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Selahattin Çetin ile BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak’ın yanı sıra ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinden de görevliler katıldı.

Toplantıda; Ankara il sınırları dâhilinde kurban kesim yerlerinde alınacak önleyici tedbirler ve kesim sonrası ilaçlama faaliyetleri ile vektörle mücadele ederek çevre kirliliği ve halk sağlığı tehditlerinin ortadan kaldırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

“İYİ BİR KURBAN BAYRAMI GEÇİRECEĞİZ”

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında insan ve çevre sağlığıyla ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla toplantının düzenlendiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Umarız iyi bir Kurban Bayramı geçireceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda alınacak tedbirlerin net olarak belirlendiğini kaydeden Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise “Bayram öncesinde de Sağlık İşleri Daire Başkanımız ve ilgili personelleri ile kesim ve besi alanlarında dolaşarak bizzat yerinde göreceğiz gerek ilaçlama gerekse de zabıta tedbirlerini ne şekilde uygulayacağımızı alanda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak da “Kurban kesim alanlarında her zaman yaptığımız ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Kurban atıklarından kaynaklanan koku için de BelPlas AŞ tarafından üretilen faydalı mikroorganizmayı bu sene 25 ilçede kullanacağız” diye konuştu.