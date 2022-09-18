ABB ev sahipliğinde Selda Bağcan'dan unutulmaz konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile başkentin dört bir yanında ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentlilerle buluşturuyor. Konserler kapsamında bu hafta Mamak’ta Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz şenlikleri ve konserlerine aralıksız devam ediyor.

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin eylül ayı konserleri kapsamında bu hafta Mamak’ta ünlü sanatçı Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sahne aldı.

BAĞCAN MAMAKLILARI COŞTURDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Nato Yolu Caddesi’nde Selda Bağcan konseri gerçekleştirdi. 7’den 70’e her yaştan Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanat hayatında 50. yılını doldurduğunu belirten Selda Bağcan, “Güzel ve coşkulu bir konserdi. Ankara’da çok konser olur bu kadar coşku beklemezsin, doymuş oluyorlar konserlere ama konserimiz çok coşkuluydu” derken Ankaralı Yasin de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ etkinleri kapsamında Çamlıdere’deyiz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Çamlıderelilere iyi eğlenceler diliyorum.”

BAŞKENTLİLERDEN KONSERLERE YOĞUN İLGİ

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ne katılarak sevdiği sanatçılarla buluşan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Nuray Dalmıç: “Selda Bağcan yıllardır görmeyi çok arzuladığım biri. Yakından görme şansına eriştiğim için çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Beyhan Ortakçı: “Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir isim Selda Bağcan. Çok mutluyum.”

-Garip Ortakçı: “Gençliğim Selda Bağcan ile geçti diyebilirim. Rüyalarımızın sanatçısı, çok teşekkür ediyoruz.”

-Arda Çakır: “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Selda Bağcan’ı daha öncede dinlemiştim, çok kez konserine gitme fırsatım oldu. Çok sevdiğim usta bir sanatçı.”

-Suzan Acer: “Çocukluğumun, gençliğimin sanatçısı. Ailecek çok seviyoruz. Ablamız mahallemize gelmiş ne kadar güzel, çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz.”

-Filiz Aydın: “Mansur Başkan’ımıza helal olsun her konuda insanlarımıza destek veriyor. Konserler çok güzel. Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.”

Ankara, birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. 21 Eylül’de Grup Madrigal Anıtpark’ta, 24 Eylül’de Fuat Saka Esertepe Rekreasyon Alanı’nda, yine aynı tarihte Nurullah Akçayır Kalecik’te sevilen şarkılarını seslendirecek.