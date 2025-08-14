ABB, Fatih Köprüsü'nde genişletme çalışmalarına başladı: Birleşiyor, ek köprü geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır sorun yaşanan Keçiören Fatih Köprüsü ve çevresine yönelik önemli bir altyapı projesini hayata geçiriyor. “Fatih Köprüsü Birleştirme ve Ek Köprü Yapım İşi ile Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı U Dönüşü Yapım İşi” kapsamında çalışmalar sahada başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören’in önemli geçiş noktalarından biri olan Fatih Köprüsü’nde yaşanan trafik sıkışıklığının çözülmesi hedefleniyor. Mevcut durumda 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olarak kullanılan Fatih Köprüsü’nde yürütülen imalat çalışmaları tamamlandığında, Samsun–Konya Yolu kavşağındaki köprü toplam 6 şeride çıkarılacak. Proje, aynı zamanda Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde genişletme ile U dönüşü düzenlemesi işlerini de kapsıyor.

3 GİDİŞ 3 GELİŞ OLMAK ÜZERE 6 ŞERİDE ÇIKARILACAK

Proje kapsamında Fatih Köprüsü’nde yaklaşık 678 metrekare alanda köprü birleştirme, 560 metrekare ek köprü inşaatı; Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı köprülü kavşağında ise 700 metrekarelik köprü genişletme ile U dönüşü ve üst kaplama çalışmaları yürütülüyor. ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, mevcut durumda 2 gidiş, 2 geliş şeritli olan Fatih Köprüsü’nün Samsun–Konya Yolu kavşağı bölgesi yeni düzenlemelerle birlikte 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeride çıkarılacak.

ULAŞIM KONFORU YÜKSELECEK

2025 yılının son çeyreğine kadar bitirilmesi planlanan proje sayesinde bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde hafifletilmesi hedefleniyor. Özellikle yoğun saatlerde güzergâhta trafik rahatlığı getirmesi beklenen projenin tamamlanmasıyla sürücü güvenliği artacak, ulaşım konforu yükselecek.

PROJE 2022’DE HAZIRDI ANCAK…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fatih Köprüsü’nde 2022 yılında benzer bir genişletme projesi için hazırlık yapmıştı. Söz konusu proje, Ankara Üniversitesi sınırları içerisinden geçtiği için o dönemde gerekli rektörlük onayı alınamayarak hayata geçirilememişti.