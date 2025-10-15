  1. Anasayfa
  ABB Gençlik Sofraları'na bir yenisini daha ekledi: Anıttepe Gençlik Sofrası hizmete açıldı

ABB Gençlik Sofraları'na bir yenisini daha ekledi: Anıttepe Gençlik Sofrası hizmete açıldı

ABB Gençlik Sofraları'na bir yenisini daha ekledi: Anıttepe Gençlik Sofrası hizmete açıldı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği “Gençlik Sofraları”na yeni eğitim-öğretim yılında bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Üniversite Ankara’da Okunur” sloganıyla gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Gençlik Sofraları artık kentin dört farklı noktasında hizmet verecek. Gazi, 100. Yıl ve Sıhhiye’nin ardından hizmete açılan Anıttepe Gençlik Sofrası da öğrencileri 4 çeşit sıcak yemekle buluşturacak.

Başkent’te okuyan üniversite öğrencileri, hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz sıcak yemek hizmetinden yararlanabilecek. Uygulama, öğrencilerin hem bütçelerine hem de sağlıklı beslenmelerine destek olmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA AŞ’nin mutfağında hijyenik şartlarda ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanan sıcak ve taze tam 4 çeşit yemekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, TC kimlik kartı ya da öğrenci kimlikleriyle karekod üzerinden kayıt olmaları gerekiyor.

“ON BİNLERCE ÖĞRENCİMİZİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDUK”

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, Gençlik Sofralarının dayanışma ve paylaşmanın adresi hâline geldiğini ifade ederek projeye yönelik şu bilgileri verdi:

“Bugüne kadar 150 binin üzerinde sıcak yemek ikram ettik ve on binlerce öğrencimizi aynı sofrada buluşturduk. Bu aile her yıl biraz daha büyüyor. Gazi, 100. Yıl ve Sıhhiye Gençlik Sofraları’mızın ardından şimdi Anıttepe Gençlik Sofrası da hizmete açıldı. Böylece öğrencilerimize daha fazla noktada ulaşabiliyor, onlara kapılarımızı daha geniş açabiliyoruz. Hafta içi her gün 17.00–20.00 saatleri arasında gençlerimizi sofralarımıza bekliyoruz. Çünkü bu sofralar yalnızca yemek değil; samimiyetin, dayanışmanın ve bir arada olmanın sıcaklığını sunuyor.”

ÖĞRENCİLER SOFRALARDAN MEMNUN

Gençlik Sofralarına gelerek ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenciler ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Ali Ercengiz: “Müthiş bir hizmet olduğunu keşfettim önünden geçerken. Yalnızca ücretsiz yemek olmasının yanı sıra öğrencilerin sulu yemeğe erişimini kolaylaştıran ve bu denli zor ekonomik şartlarda, en azından bir kahve içmeye harçlığımızı bıraktıran bir uygulama. Büyükşehir Belediye’mize, çok kıymetli Mansur Başkan’a çok teşekkür ederim.”

-Mert Akelçi: “Güzel, hoş lezzetliydi. Dışarıya göre çok iyi oluyor öğrenciler için. Bir menüden kurtarmış oluyor bizi.”

-Deniz İlkeal: “Gençlik Sofrası’na önceden gitmiştim. Daha sonra burayı fark edince okuluma yakın olduğu için buraya gelmeye başladım. Kesinlikle çok yararlı buluyorum. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

-Miraç Üçüncü: “4 çeşit yemek çıkıyor taze, güzel. Yiyoruz, doyuyoruz. Dışarıda zaten bir öğünün 300-400 lira olduğu bir ortamda, bir üniversite öğrencisine bu kadar güzel hizmet sağlanması, yaşam konforumuzu yaşam kalitemizi artırıyor. Teşekkür ediyoruz. Hem çevremize söylemeye çalışıyoruz hem de kullanmaya devam ediyoruz.”

-Berra Atmaca: “Genel olarak güzel, beğeniyorum. Sınav haftaları bayağı işime yarıyor. Yemeğimi yiyorum sonra dersimi çalışıyorum. Evim uzak olduğu için buranın okuluma yakın olması da güzel. Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj biz öğrenciler için.”

-Sencer Yılmaz: “Okulumuzla mesafesi çok yakın olduğu için ders çalıştıktan sonra gelip yiyebileceğimiz böyle bedava bir uygulama olması bizim açımızdan çok iyi. Çünkü günümüzde ekonomik şartlar çok kötü olduğu için aylık gelirimizin çoğu yemeklere gidiyor. Böyle bir uygulamanın oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum.”

-Yusuf Bahadır Aslan: “Uygulama güzel. Uzun süredir gelip gidiyoruz burası da yeni açılmış hoşumuza gitti. Yolüstü, ulaşım metro yakın, gayet güzel teşekkür ederim.”

KENTİN 4 FARKLI NOKTASINDA ÜCRETSİZ YEMEK

Üniversitelere yakın 4 farklı noktada hizmet veren Gençlik Sofralarının adresleri ise şu şekilde:

  • Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası - Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle
  • Sıhhiye Gençlik Sofrası - Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. Kat
  • 100. Yıl Gençlik Sofrası- İzmir 2 Cad. Kızılay
  • Anıttepe Gençlik Sofrası - Anıttepe Mahallesi Kubilay Sokak Kubilay Sok. No: 2
