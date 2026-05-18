ABB ile Ankara'yı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençli ve Spor Bayramı coşkusu saracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamaların adresleri ise; Atatürk’ün Ankaralılara mirası olan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ile Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan ATA Çiftliği (BAKAP) olacak.

GENÇLİĞİN RUHU BAŞKENT’İ SARACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ATA Çiftliği’nde düzenlenecek olan “Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu” ile başlayacak. Saat 10.00’da başlayacak koşu; 21 ve 5 kilometre olmak üzere 2 farklı parkurda gerçekleştirilecek. Yarışma boyunca ATA Çiftliği’nde ABB Kültür Sanat Toplulukları’nın konserleri ile çeşitli kültürel etkinlikler de olacak.

UÇURTMALAR BAŞKENT SEMALARINI RENKLENDİRECEK

Bir diğer etkinlik adresi olan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı da ile olarak “Uçurtma Şenliği”ne ev sahipliği yapacak. 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında ‘Uçurtma Yapım Yarışması’ da düzenlenecek. Yarışmaya katılanlara uçurtma malzemeleri ücretsiz olarak verilecek. Etkinlik, kendi uçurtmasını getirip uçurmak isteyenlere de açık olacak. Yarışma sonucunda ise Başkent semaları Atatürk Orman Çiftliği’nden uçan uçurtmalarla renklenecek.

ANKARA ECHOES VE ECE SEÇKİN KONSERLERİ

Saat 18.00 itibarıyla ise Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’na kurulan sahnede önce Sönmeyen Meşale” müzikli dans tiyatrosu Başkentlilerle buluşacak. Ankara Echoes performansıyla devam edecek kutlamalar; ünlü sanatçı Ece Seçkin’in konseriyle taçlanacak.