ABB kadınlara daha iyi hizmet sunmak için kadın muhtarlarla çalışacak

Başkentteki kadın muhtarları bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahalle ölçeğinde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara daha iyi hizmet verebilmek için kadın muhtarlarla iş birliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘kadın dostu’ belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hollanda Büyükelçiliği ‘MATRA Sosyal Dönüşüm Programı’ kapsamında desteklenen ve ABB tarafından yürütülen Kadın Güçlenme Merkezi, Başkentin kadın muhtarlarını bir araya getirdi.

Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ve Başkentli 56 kadın muhtar katıldı.

ABB, KADIN MUHTARLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

ABB, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında mahallelerde başta dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi olan kadınlar olmak üzere tüm kadınlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla kadın muhtarlarla birlikte iş birliği yapacak.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) temsilcisinin de ‘Muhtar Bilgilendirme Sunumu’ yaptığı toplantıda, muhtarlara Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının hizmetleri ve projeleri anlatıldı.

HEDEF KADINLARA YÖNELİK DAHA ETKİN HİZMET

Kadın muhtarları dinleyerek talep ve önerilerini tek tek not alan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Başkentimizde kadın muhtarları ağırladık. Kadın Danışma Birimi’mizin çalışmaları hakkında muhtarlarımızı bilgilendirdik. Bundan sonraki süreçte de Başkentli kadınlarımız için daha verimli ve etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınları önemsiyoruz. Kadın Güçlenme Merkezi ve kadın muhtarlarımızdan gelen talep üzerine bir toplantı planladık. Yoğun bir katılım oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çalışmalarını kadın muhtarlara aktararak vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, Kadın Güçlenme Merkezi’nin birinci yılını tamamladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Burada Ankara’da görev yapan kadın muhtarlarımızla bir aradayız. Hem Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında onlara yapacağımız destekleri anlattık hem de onların kadın çalışmalarından nasıl yararlanacaklarını konuştuk. Ücretsiz avukat desteği, psikolojik danışmanlık, kadın güçlendirme programları, kadın kooperatifleri, kadın girişimcilik destek programları gibi çok kapsamlı programlarımız var. Sonraki süreçte kadın muhtarlarla birlikte daha koordineli bir şekilde ihtiyaç sahibi tüm kadınlara ulaşmayı amaçlıyoruz. Kadın muhtarlar aracılığıyla mahallelerde bize ulaşamayan tüm kadınlara da ulaşıp bu hizmetleri onlara götüreceğiz.”

“İNŞALLAH DAHA FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA ULAŞABİLECEĞİZ”

Toplantıya Başkentin dört bir tarafından gelerek yoğun katılım sağlayan kadın muhtarlar da toplantı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Nesibe Durmaz (Çamlıtepe Mahalle Muhtarı): “Kadın muhtarlarımızla mahallelerimizdeki kadınlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İnşallah mahallelerimizde kadın muhtar sayısı daha fazla olacak ve bizler de daha fazla ihtiyaç sahibi kadına ve aileye ulaşabileceğiz.”

-Oya Yakut (Anıttepe Mahalle Muhtarı): “Gerçekleştirdiğimiz toplantı amacına ulaştı. Çok güzel bilgilendirildik.”

-Bahriye Süer (Güdül Boyalı Mahalle Muhtarı): “Güdül ilçesinde tek kadın mahalle muhtarıyım. Ankara’ya uzak ve kırsal bir bölgede olduğum için yetkililer sağ olsun bundan sonra bana ulaşacaklarını söylediler.”