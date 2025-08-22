ABB kendi imkanlarıyla inşa etti: Çamlıder eBeşbeyler Mahallesi'ne hayvan içme suyu göleti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Kalkınma hamleleriyle tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Beşbeyler Mahallesi’nde kendi imkânlarıyla başlattığı hayvan içme suyu göleti inşasını tamamladı. Gölet inşasında; 1 adet paletli dozer, 2 adet greyder, 6 adet kamyon, 2 adet paletli ekskavatör ve 1 adet toprak silindiri olmak üzere toplam 12 adet iş makinesi kullanıldı. Göletin başlangıçta yaklaşık 20 bin metreküp olan hacmi, doğal çanak yapısının iş makineleriyle genişletilmesiyle 120 bin metreküpe çıkarıldı. Orman bölgesi olan Çamlıdere’de yapımı tamamlanan gölet, orman yangınlarına hızlı müdahale için de kullanılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Beşbeyler Mahallesi’nde başlattığı hayvan içme suyu göleti inşası 1 aylık bir sürede tamamlandı. İhale yöntemi kullanılmadan, ABB’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirilen projede Fen İşleri Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordineli şekilde çalıştı.

GÖLETİN SU TUTMA KAPASİTESİ 120 BİN METREKÜPE YÜKSELTİLDİ

Gölet inşasında 1 adet paletli dozer, 2 adet greyder, 6 adet kamyon, 2 adet paletli ekskavatör ve 1 adet toprak silindiri olmak üzere toplam 12 adet iş makinesi kullanıldı. Göletin başlangıçta yaklaşık 20 bin metreküp olan hacmi, doğal çanak yapısının iş makineleriyle genişletilmesiyle 120 bin metreküpe çıkarıldı.

“ABB’NİN KENDİ İMKÂNLARIYLA YAPTIĞI EN BÜYÜK HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün,“Şu ana kadar yaptığımız en büyük hayvan içme suyu göletini, Beşbeyler bölgesinde inşa etmiş bulunuyoruz. Göletin su tutma kapasitesi toplam 120 bin metreküp” dedi.

“ORMAN YANGINLARINDA DA CİDDİ BİR SU REZERVİ OLACAK”

Göletin orman yangınlarına hızlı müdahale yapılması amacıyla da bulunacağını belirten Tüzün sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gölet daha öce Köy Hizmetleri zamanında yapılmış çok ufak bir göletken ve ciddi su kaçağı varken biz buraya yaklaşık 30 bin metreküp yani toplam 900 kamyon kil çekerek kil çekirdeğini oluşturduk. Hem tabanda hem de gövde üstünde ciddi bir geçirimsiz tabaka oluşturarak burayı su tutacak gölet hâline getirdik. Bu bölge aynı zamanda orman bölgesi, dolayısıyla hayvan içme suyu amacıyla yapmış olduğumuz gölet aynı zamanda bir orman yangını olduğunda hızlı müdahale yapılması amacıyla ciddi bir su rezervi olarak burada bulunacak. Yine orman bölgesi olma hasebiyle doğal hayvanların, doğal hayatta bulunan hayvanların da ciddi miktarda su ihtiyacını karşılayan bir su kaynağı olarak görev yapacaktır.”

ABB’YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yerli üreticinin yanında olduğunu belirten ve hayvan suyu içme göleti inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Beşbeyler Mahalle Muhtarı Bahattin Gürsoy düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“6 tane yerleşkeden oluşan bir mahalleyiz biz. Hayvancılık geçim kaynaklarının başında gelen bir şey, dolayısıyla su kaynağı olarak büyük bir ihtiyaçtı böyle bir şeyin yapılması. Kırsal Kalkınma Daire Başkanı’mızın şahsında bütün ekip arkadaşlarımıza mahallemiz adına ben teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti bize gece gündüz demeden büyük bir özveriyle oluşturdular, kullanıma hazır hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”