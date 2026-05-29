  4. ABB kurban paylarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda sürdürdüğü et bağışı kampanyası kapsamında bayramın ilk iki gününde vatandaşlardan teslim alınan kurban paylarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı. “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında toplanan bağışlar, hijyenik koşullarda muhafaza edilerek sosyal destek alan ailelere dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı’nda dayanışma ve paylaşma kültürünü Başkent’in dört bir yanında yaşattı. “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla sürdürülen et bağışı kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlardan teslim alınan kurban payları, hijyenik koşullarda muhafaza edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Bayramın birinci ve ikinci günü Başkent’in farklı noktalarında kurulan bağış alanlarında teslim alınan kurban etleri, soğuk zincir araçlarıyla korunarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK İÇİN SAHADAYIZ”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personel Sorumlusu Ali Kemal Demir, bayram boyunca dayanışmayı büyütmek içi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu bayramda da dayanışmanın en güzel örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kurban paylarını teslim aldık. Toplanan kurban etlerini hijyenik koşullarda ve soğuk zincir araçlarımızla muhafaza ederek, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dayanışmayı büyütmek için sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı dayanışmaya destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.”

