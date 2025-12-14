ABB kütühaneleri şenleniyor: ''Genç Zihinler Kütüphanede'' projesi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli çocukların kitaplarla daha erken yaşta buluşmasını sağlamak ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. “Genç Zihinler Kütüphanede” projesiyle ilkokul öğrencileri her hafta Kızılay 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde misafir edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kütüphane kültürünü erken yaşta kazandırmak amacıyla “Genç Zihinler Kütüphanede” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında her cuma günü, 10.00-12.00 saatleri arasında, “kutuphanedegenczihinler. ankara.bel.tr” adresinden başvuru yapan farklı ilkokullardan bir sınıf 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde ağırlanacak. KIZILAY 100. YIL GENÇLİK KÜTÜPHANESİ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR Proje kapsamında çocuklara kitap sevgisi kazandırılması ve okuma alışkanlığının erken yaşta pekiştirilmesi hedefleniyor. Her cuma günü 10.00–12.00 saatleri arasında, başvuru yapan farklı ilkokullardan bir sınıf Kızılay 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde ağırlanacak. Öğrenciler burada hem kitapları keşfetme hem de çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulacak. BAŞVURULAR ONLINE ALINIYOR Öğrencilerin okuma kültürünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan projeye katılmak isteyen okullar, başvurularını “kutuphanedegenczihinler. ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapabilecek.