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ABB ''Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi'' programında Antalyalı gençleri ağırladı

ABB ''Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi'' programında Antalyalı gençleri ağırladı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik Meclisi Üyesi 50 üniversiteli genç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ''Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi'' programında Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde 4 gün süren program kapsamında Antalyalı gençler; deneyimlerini ve projelerini paylaştıkları atölye çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, tanışma oyunları, toplantılar ve çalıştaylara katıldı.

ABB gençlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyesi 50 üniversiteli genç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ‘Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi’ programında Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Deneyimler ve projeler paylaşıldı

Antalya’da haziran ayında ilki düzenlenen ‘Gençlik Kampı’na katılan Ankaralı gençlerden sonra şimdide Antalyalı gençler Başkentte gerçekleştirilen kampta ağırlandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde 4 gün süren program kapsamında kampta Antalyalı gençler; deneyimlerini ve projelerini paylaştıkları atölye çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, tanışma oyunları, toplantılar ve çalıştaylarla hem eğlenceli zaman geçirdi hem de gençlik politikalarının geliştirilebilmesi amacıyla oturumlar ve sunumlar gerçekleştirdi.

ABB ''Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi'' programında Antalyalı gençleri ağırladı - Resim : 1

Gençler başkentin sembol mekânlarında keyifli zaman geçirdi

Kampın ilk gününde ‘Dijital Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden gençler ikinci gününde Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Hamamönü’nü ziyaret etti. Başkentin kültürel ve tarihi mekânlarını ilgiyle gezen ve bilgiler alan gençler, programın üçüncü gününde ise Ankara Kent Konseyi Kabul salonunda çeşitli oyunlar, çalıştay ve atölye çalışmalarında proje ve fikirlerini paylaştı.

“Gençlerin projelerini ve faaliyetlerini birbirleriyle paylaşacakları ortamlar hazırladık”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Likya Şehirler Arası Gençlik Değişim Programı kapsamında haziran ayı içerisinde Ankara’daki gençlerimizin katılımıyla Antalya’da 4 gün süren bir gençlik kampı gerçekleştirdik. Temmuz ayında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Antalya’dan gelen gençlerimize 4 günlük gençlik kampında bir araya geldik. Gerek Antalya gerek Ankara’daki kamplarda gençlik politikaları üzerinde yapılan ve yapılması planlanan projelerin, etkinliklerin paylaşıldığı, fikir alışverişi yapıldığı, kent gezileri, konserler ve çeşitli kültürel faaliyetlerin yer aldığı bir kampa ev sahipliği yaptık. Bu kamp içerisinde farklı atölye çalışmaları, projelerin paylaşılması, kültürel geziler ve çalıştayların olduğu bir kamp sürecimiz oldu. Gençlerin projelerini ve faaliyetlerini birbirleriyle paylaşacakları ortamlar hazırladık. Kent gezileri ve konserlerle kampı tamamladık. Elde edilen çıktılar gençlik adına yapılacak çalışmalarımızda bize rol model olacak” dedi.

ABB ''Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi'' programında Antalyalı gençleri ağırladı - Resim : 2

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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