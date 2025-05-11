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ABB Mola Evleri ile çocukların hayatına nefes oluyor

ABB Mola Evleri ile çocukların hayatına nefes oluyor
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‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Sincan, Keçiören (Kuşcağız) ve Çankaya (Öveçler) olmak üzere toplam 3 noktada hizmet veren ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ ile özel gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşme imkânı bulurken, çocuklarını yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit ayırmayan aileleri de zaman kazanmış oluyor.

684 ÇOCUK FAYDALANDI

Bugüne kadar 684 çocuğun faydalandığı Mola Evi’nden yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312) 507 10 01’ numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.

Başkentin 3 noktasında hizmet veren Mola Evleri’nin adresleri ise şöyle:

Sincan Mola Evi: Yunus Emre Mah. GMK Bulvarı Harikalar Diyarı İçi (Fatih Adliyesi Karşısı) Engelliler Merkezi No:1 Sincan

Kuşcağız Mola Evi: Sanatoryum Cad. No: 263 Keçiören

Öveçler Mola Evi: Şehit Cengiz Karaca Mah. 1059. Cad. No:33/1 Çankaya

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE AİLELERİNİN HAYATLARI KOLAYLAŞIYOR

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projelere imza attıklarını belirterek, merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Özel gereksinimli bireyler ve ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak projelere imza atmaktayız. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz mola evlerinde 3-6 yaş arası özel çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Mola evlerinde çocuklarımız güvenli, eğitici ve sosyal ortamda zaman geçirirken ailelere de bir nefes ve mola diyoruz. Keçiören, Sincan ve Çankaya’da olmak üzere 3 adet mola evimiz bulunmaktadır ve şu ana kadar toplam 684 çocuğumuza hizmet vermiş bulunmaktayız.”

 

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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