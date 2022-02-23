ABB öncülüğünde Başkent'te Afet Farkındalık Eğitim Programları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afet ve acil durumlarla ilgili hazırlık ve farkındalık düzeyinin artırılması için eğitim atağı başlatıyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan eğitim programlarıyla gönüllü bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanırken ilk etapta “Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi Programı” ile “Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi Programı” ile başlanacak.

Doğal afetler konusunda bilinç düzeyini artırmak için harekete geçen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarına yönelik geniş kapsamlı eğitim programları hazırladı.

“Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi Programı” ile “Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi Programı” ile başlayacak eğitimler hakkında detaylı bilgilere www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

İLK EĞİTİM PROGRAMI MAHALLE BAZLI OLACAK

İlk aşamada düzenlenecek Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi, Ankara merkezli mevcut Mahalle Bazlı Kent Konseyi ile bileşenlerine verilecek.

Afet temel eğitimleri ile ilk temas noktaları oluşturularak ön bilgi alımının sağlanması ve farkındalığın oluşturulmasının amaçlandığı eğitimler sayesinde her gönüllünün bir görev tanımı olacak ve böylece afetlere doğru şekilde ve daha hızlı müdahale edilebilecek. Afet ve acil durumlara müdahale etmede yaşanan zorluklara karşı doğru ekipman ve kapsamlı bir iletişim ağı oluşturularak müdahale edilmesi de sağlanacak.

Eğitim programı ile her gönüllü afet durumunda ne yapacağı konusunda daha da bilinçlenirken yapılacak iş bölümüyle de duruma hızlı müdahale edebilir hale gelecek.

“Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi Programı”nın yer, gün ve saat programı ise şöyle:

-26 Şubat 2022 13.00-17.00 Cebeci(Çankaya Evi Oba Sokak girişi Cebeci Cami yanı)

-05 Mart 2022 13.00-17.00 Öveçler(Nazım Hikmet Çankaya Evi, Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi, 1361 Cadde, No:2)

-12 Mart 2022 12.00-16.00 Ayrancı(Ayrancı Bahar Evi, Kuveyt Caddesi, Hüseyin Onat Sokak, No:1)

-26 Mart 2022 12.00-16.00 Esat(Bayraktar Çankaya Evi, Bayraktar Mahallesi, Bayraklı Sokak, No:19)

-27 Mart 2022 12.00-16.00 100. Yıl(Çiğdem Çankaya Evi (Hasan Ali Yücel Çankaya Evi) 1551 Caddesi, Park Sitesi karşısı, No:21 Karakusunlar)

-10 Nisan 2022 13.00-17.00 Çayyolu (Çayyolu Semt Meclisi, Mutlukent Mahallesi, 1920 Caddesi, 1924 Sokak)

APARTMAN GÖREVLİLERİNE DE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLECEK

Eğitim programlarının ikinci aşamasında ise apartman görevlileriyle yapılan görüşmeler ve saha çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında apartman görevlileri de afet ve acil durumlara müdahale süreçlerine dâhil edilecek.

Konut-Sen Sendikasına bağlı olan Ankara genelindeki apartman görevlilerine ‘Afet Eğitim Yılı’ kapsamında verilecek farkındalık afet temel eğitimleri ile ilk temas noktaları oluşturulacak. Acil durumlara müdahale etmede yaşanan zorluklara gönüllülerle doğru zamanda, doğru ekipmanla müdahale etmeleri sağlanacak. Afet durumunda olayın meydana geldiği binalarda apartman görevlilerinin bu konuda eğitimli ve bilinçli olması, ileriye dönük planlamalarının bina sakinleri ya da site yönetimiyle birlikte yapılması da öngörülüyor.

“Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi Programı”; 13 Mart, 2 Nisan ve 9 Nisan 2022 tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda düzenlenecek.

GÜRLER: “İNSAN HAYATI VE İNSAN HAKLARI HER ŞEYDEN DEĞERLİ”

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, gönüllüler ile doğru zamanda ve doğru ekipman ile müdahale edilmesini sağlayacak projeyle bilinç seviyesini artırmayı hedeflendiklerini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“Apartman görevlilerinin afet konusuyla alakalı daha eğitimli ve bilinçli bir şekilde afet ve acil durum müdahale süreçlerine dâhil edilmesini ve proje için tasarlanmış olan yazılım ile apartman görevlileri tarafından sisteme girilecek bilgilerin düzenli ve koordineli şekilde depolanmasını sağlayacağız. Halihazırda afetlere ve acil durumlara müdahale etmede kullanılan yazılım ve sistemler olsa da bazı durum ve koşullarda bu sistemler etkinliğini kaybedebilmektedir. Örneğin; yaşanılan bir deprem sonrasında telekomünikasyon sistemleri dâhil birçok sistem 4-5 dakikalığına bile olsa çökebilmektedir. Bu nedenle bu süreç bile afet için çok uzun ve hayati önem taşıyor. Projenin amacı kendi yazılım altyapısı ile bu süre kaybını minimize etmek ve gönüllülerimizin veri tabanına gireceği bilgiler ile doğru müdahalenin yapılmasını sağlamaktır.”

Eğitim programı projesinin insan hayatının ve insan haklarının her şeyden değerli olduğu düşüncesi ile ortaya çıktığını ifade eden Gürler, olası bir afet sırasında müdahale edecek ekiplere sağlanacak her bilginin hayati önem taşıdığının altını şu sözlerle çizdi:

“Proje ile birlikte elde edilecek yazılım altyapısı sayesinde birçok bilgi afet öncesinde, sırasında ve sonrasında detaylı şekilde veri tabanımızda yer alacak. Bu veriler ile müdahalelerin etkinliği ve verimliliği maksimum seviyede olacak ve en çok önem verdiğimiz insan hayatını korumamız için büyük fayda sağlayacaktır.”

MESLEK KURULUŞLARI, STK VE ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ

Farkındalık Eğitimi Programı; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ankara Kent Konseyi, Çankaya Kent Konseyi, AKUT gibi meslek kuruluşları ve STK’lerle iş birliği içinde gerçekleştirilecek.

Eğitim içeriği ve yöntemleri hazırlanırken; ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Afet Araştırma Merkezleri ve Eğitim Fakülteleri ile de ortak çalışmalar yürütülecek.

Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri ile ilk adımı atılan “Afet Gönüllüsü Üniversite Öğrenci Toplulukları” çalışmalarını bir yandan sürdürürken, Bilim Ağacı Vakfı ve Türkiye Ormancılar Derneği proje ortaklıklarıyla “Afet Farkındalık Hatıra Ormanı” kurmak için de hazırlıklarını tamamladı. Gönüllü öğrenciler ile kısa bir süre içinde bahar buluşmasında bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Gürler, “Afet Farkındalık Hatıra Ormanı” da oluşturacaklarını söyledi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara; afet çantası, eğitim materyalleri ve teknik malzeme desteği tutanak altına alınarak verilecek.