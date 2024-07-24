ABB parklarda vektörle mücadele ve temizlik çalışmalarına 7/24 devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sıcak yaz günlerinde larva oluşumlarının önüne geçmek için vektörlerle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. BelPlas AŞ Başkentin dört bir yanındaki yeşil alanlar ile sulak bölgeleri ilaçlarken ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise park ve rekreasyon alanlarında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak için vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ sıcak yaz günlerinde sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sulak ve yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarına ilave olarak ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise park ve rekreasyon alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

VEKTÖRLERE KARŞI 7/24 MÜDAHELE

Durgun sular ve yeşil alanlarda üremeye başlayan larva, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı BelPlas AŞ ekipleri hem karada hem de sulak alanlarda Başkentin dört bir tarafında düzenli periyodlarla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Başkentte vektör popülasyonunu kontrol altına almak için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren BelPlas AŞ İlaçlama Müdürü İsmail Dane şunları söyledi:

“BelPlas AŞ tarafından yürütülmekte olan vektörle mücadele çalışmaları açıktan akan kanallar, göl, gölet, inşaat altı su birikintileri, sazlık ve bataklıklarda ayrıca vatandaşlarımızın özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gösterdiği park ve rekreasyon alanlarında halk sağlığını koruma adına ilaçlama çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam etmektedir.”

Ekipler ayrıca menfezler, süs havuzları, çöp alanları, foseptikler, dereler, ırmaklar, çaylar ve gübrelik alanları da ilaçlıyor.

ANFA’DAN DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise, Başkentliler tarafından sıkça tercih edilen yeşil alanlar, park ve rekreasyon alanlarında bulunan çöp konteynırları başta olmak üzere detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların temiz, hijyenik bir ortamda vakit geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren ANFA Genel Müdürlüğü-Peyzaj Mimarı Merve Cihanbilir temizlik çalışmaları ile ilgili olarak ‘‘Mogan Parkı’nda günlük olarak temizlik, biçim, tırpan, çiçek dikimi, ağaç dikimi ve budama gibi işlemleri yapıyoruz. Parkımızda ayrıca günlük yaklaşık 2.5-3 ton civarında çöp çıkarmaktayız. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda vakit geçirebilmeleri ve eğlenebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor’’ ifadesini kullanırken Göksu Parkı Mühendisi Selma Türkoğlu ise,‘‘Vatandaşların Göksu Parkı’nda daha temiz ve yeşil bir ortamda bulunması ve güzel vakit geçirebilmesi için temizlik çalışmasını aralıksız sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız parkımızda günlük rutin olarak temizlik, budama işlemleri yaparken süpürge araçlarımız ise parkımızdaki sert zeminleri süpürmektedir. Ekip arkadaşlarımız alandan günlük yaklaşık 3 ton çöp çıkarmaktadır’’ dedi.